«Новости в 7» за 17 апреля: новые министры принесли присягу, неделя женского здоровья, нужен ли самолет до Хийумаа и галотерапия против аллергий

Сегодня в выпуске:

- Министры новой коалиции принесли присягу, став официально членами правительства. Сколько продержится у власти тройственный союз, и как к нему относятся жители столицы - в нашем репортаже.

- Сообщения по Эстонии: насколько прервалось сообщение трамваев в Таллинне, всю неделю в разных уголках страны полиция измеряет скорость

- Медики призывают женщин быть смелее и откровеннее, когда речь идет о так называемых критических днях. Ведь порой это не просто дискомфорт, но реальный риск для здоровья. Подробности в сюжете.

- Самолет - это роскошь или средство передвижения? Как выяснил наш репортёр, когда речь идет о транспортном сообщении с эстонскими островами, это еще и жизненно важная услуга!

- Мировые новости: о стрельбе на дне рождения в США, вспышке лихорадки в Аргентине и что подарили первокласснице в Малайзии, что бы мотивировать ее пойти в школу.

- Что такое галотерапия и как в соляном центре «Halos» укрепляют здоровье детей и взрослых - в материале нашего корреспондента.