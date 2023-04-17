Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 апреля: новые министры принесли присягу, неделя женского здоровья, нужен ли самолет до Хийумаа и галотерапия против аллергий
Сегодня в выпуске:
- Министры новой коалиции принесли присягу, став официально членами правительства. Сколько продержится у власти тройственный союз, и как к нему относятся жители столицы - в нашем репортаже.
- Сообщения по Эстонии: насколько прервалось сообщение трамваев в Таллинне, всю неделю в разных уголках страны полиция измеряет скорость
- Медики призывают женщин быть смелее и откровеннее, когда речь идет о так называемых критических днях. Ведь порой это не просто дискомфорт, но реальный риск для здоровья. Подробности в сюжете.
- Самолет - это роскошь или средство передвижения? Как выяснил наш репортёр, когда речь идет о транспортном сообщении с эстонскими островами, это еще и жизненно важная услуга!
- Мировые новости: о стрельбе на дне рождения в США, вспышке лихорадки в Аргентине и что подарили первокласснице в Малайзии, что бы мотивировать ее пойти в школу.
- Что такое галотерапия и как в соляном центре «Halos» укрепляют здоровье детей и взрослых - в материале нашего корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 апреля.