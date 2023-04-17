Водители, держитесь: со вторника в центре Таллинна вновь изменится организация дорожного движения

С началом нового этапа строительных работ со вторника, 18 апреля, будет закрыт для движения отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Пронкси в направлении центра города. По направлению из центра города этот отрезок закрыт с 13 марта.

На улице Пронкси будет действовать прежняя организация движения – открыто по одной полосе в каждом направлении. С улицы Пронкси невозможно повернуть на улицу Рауа, также нет поворота на улицу Гонсиори по направлению к Каубамая. При движении со стороны Ласнамяэ с улицы Гонсиори можно будет свернуть направо или налево на улицу Пронкси, проезд прямо в сторону перекрестка с ул. Лайкмаа будет закрыт. На перекрестке улиц Пронкси и Кундери будет действовать прежняя организация движения – с ул. Пронкси нельзя проехать на улицу Кундери.

Во время строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения в центре города на автомобиле.