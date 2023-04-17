Рейсы из Таллинна уже этим летом: новая эстонская авиакомпания получила лицензию на эксплуатацию

Авиакомпания Marabu опирается на немецкий рынок, но как эстонская компания начнет предлагать рейсы из Таллинна уже этим летом. Уже с 21 мая из Таллинна можно полететь в Мюнхен, а с 16 июня - в Гамбург.

В пресс-службе компании сообщили, что авиакомпания начнет чаще летать из Мюнхена и Гамбурга на семи 180-местных самолетах семейства A320.

Направления включают средиземноморские курорты Испании и Португалии, Грецию, Канарские острова, Сардинию, Ибицу, Пальму, Хургаду и Таллинн.