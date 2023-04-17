Зеленый переворот оставит дешевые рейсы в прошлом

Эпоха дешевых авиарейсов подходит к концу, поскольку авиакомпании сталкиваются с проблемами сокращения выбросов углерода и ужесточения законов о климате. Например, два крупных изменения в системе торговли квотами на выбросы в Европейском союзе удвоят затраты авиакомпаний на выбросы углекислого газа в течение следующих трех лет.

Стоимость достижения чистого нуля в авиационном секторе к 2050 году оценивается в 820 миллиардов евро, которые авиационный сектор не может вынести в одиночку. Это приведет к более высоким тарифам и неизбежному снижению спроса, поскольку авиакомпании не смогут взимать более высокую плату, не разрушая спрос.

Согласно прогнозам, снижение спроса в результате повышения цен на экологичное реактивное топливо приведет к сокращению выбросов на 12% к 2050 году, а дополнительные сокращения будут связаны с экономическими мерами.

Однако по-прежнему огорчает потеря низких цен, которые сделали авиаперевозки доступными для многих людей. Особенно с учетом того, что часто летающие пассажиры, которые вносят наибольший вклад в возникновение выбросов, могут более справляться с возросшими затратами.

Чтобы уменьшить это неравенство и профинансировать усилия по сокращению выбросов углерода, на часто летающих пассажиров предлагают наложить налог, хотя его реализация может быть затруднена.