Прокуратура не считает нужным начинать производство в отношении НКО Slava Ukraini

Прокуратура не видит оснований для начала производства в отношении некоммерческой огранизации Slava Ukraini, которая попала под подозрение в нецелевом использовании пожертвованных средств, сообщает ERR.
«Исходя из того, что известно на данный момент, оснований для начала производства в Эстонии нет. Поскольку предполагаемые действия были совершены в Украине, расследование также должно вестись в первую очередь в Украине», - заявила ERR в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.
«В случае необходимости правоохранительные органы Эстонии могут оказать помощь Украине с целью выяснения обстоятельств в рамках международного сотрудничества», - отметила она, добавив, что в правоохранительные органы Эстонии пока не поступало ни одного запроса о международном сотрудничестве по этой теме.
«Мы также ничего не знаем о деятельности украинских правоохранительных органов», - признала Кюнгас.