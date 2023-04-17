Прокуратура не считает нужным начинать производство в отношении НКО Slava Ukraini

«Исходя из того, что известно на данный момент, оснований для начала производства в Эстонии нет. Поскольку предполагаемые действия были совершены в Украине, расследование также должно вестись в первую очередь в Украине», - заявила ERR в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

«В случае необходимости правоохранительные органы Эстонии могут оказать помощь Украине с целью выяснения обстоятельств в рамках международного сотрудничества», - отметила она, добавив, что в правоохранительные органы Эстонии пока не поступало ни одного запроса о международном сотрудничестве по этой теме.