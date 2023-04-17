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Прокуратура не считает нужным начинать производство в отношении НКО Slava Ukraini

BNS
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Йоханна-Мария Лехтме, основатель НКО Slava Ukraini.
Йоханна-Мария Лехтме, основатель НКО Slava Ukraini. Фото: Eero Vabamägi

Прокуратура не видит оснований для начала производства в отношении некоммерческой огранизации Slava Ukraini, которая попала под подозрение в нецелевом использовании пожертвованных средств, сообщает ERR.

«Исходя из того, что известно на данный момент, оснований для начала производства в Эстонии нет. Поскольку предполагаемые действия были совершены в Украине, расследование также должно вестись в первую очередь в Украине», - заявила ERR в понедельник пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

«В случае необходимости правоохранительные органы Эстонии могут оказать помощь Украине с целью выяснения обстоятельств в рамках международного сотрудничества», - отметила она, добавив, что в правоохранительные органы Эстонии пока не поступало ни одного запроса о международном сотрудничестве по этой теме.

«Мы также ничего не знаем о деятельности украинских правоохранительных органов», - признала Кюнгас.

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