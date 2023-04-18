Вт, 18.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Андрей Канте: школы ждет новая реальность, переходу быть при фатальном дефиците учителей!

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
  • В каждой школе столицы по 10–15 вакантных мест
  • Тотальный дефицит учителей грозит стать фатальным
  • Таллинн и Минобраз должны сесть за стол переговоров

Кто переведет на эстонский таллиннские школы? Новый министр образования Кристина Каллас уверяет, что все методики и учителя для перехода есть. Во что упирается проблема?

Директор двух столичных школ, кандидат на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрей Канте, побывавший в прямом эфире Rus.Postimees, отреагировал на заявление министра просьбой: "Если учителей хватает, то я бы заказал себе в школу сразу 14 педагогов, чтобы заполнить пустующие вакансии". 

Выдержки из беседы:

Новый министр образования считает, что методики и учителя для перевода школ на эстонский есть, а Таллинн тормозит эту реформу. В чем проблема? В нежелании заниматься реформой, как полагает министр?

– С одной стороны, вопрос решен: переходу быть! С 1 сентября 2024 года реформе будет дан старт со стороны государства. Такова ситуация в законодательном плане.

Что касается методик, то только языковое погружение зарекомендовало себя как эффективная методика. Количество учителей, занятых преподаванием предметов на неродном для детей языке, достаточно ограничено. В условиях тотального, можно даже сказать фатального дефицита учителей, мы будем начинать переход на эстонский язык обучения.

– Сколько вакансий не заполнено в двух школах, которыми вы руководите? Там почти 3000 учеников...

– На сегодняшний день мы открыли в Ласнамяэской гимназии 14,5 вакантных мест, из которых 10,5 ставок – для учителей, которые должны преподавать свои предметы на эстонском языке, в том числе требуется четыре преподавателя эстонского языка. В Ласнамяэской русской гимназии – 10 вакантных мест, включая три ставки учителей эстонского языка. И такая картина примерно в каждой школе Таллинна, судя по школьной странице в Facebook.

– Получается, что у министерства методики и учителя есть, а у школ – нет?

– Мне кажется, что тут существует политический ориентир на то, чтобы отвлечь внимание общества от решения серьезной проблемы, либо новый министр образования не совсем осведомлена о ситуации в Таллинне.

В русскоязычных школах сейчас есть готовность предлагать больше предметов на эстонском, но нет специалистов. Очень странно слышать от министерства заявления о том, что учителей хватает. Если их хватает, то я бы заказал себе в школу сразу 14, было бы кем заполнить пустующие вакансии. Думаю, что все директора поступили бы точно так же, если бы такая возможность существовала. Однако этих людей реально нет на рынке труда!

– Вы боитесь перехода? Кристина Каллас считает, что некоторые директора просто боятся перехода…

– В таких условиях мы не просто ощущаем обеспокоенность за будущее наших детей. Наши опасения абсолютно не беспочвенны. Действенной системы поддержки для детей, которые будут учиться на эстонском языке, особенно для учащихся четвертых классов – не разработано. Не секрет, что качественно преподавать предмет на эстонском языке можно только, освоив методики преподавания. Однако, за минувший год активных дебатов о переходе не сделано ровным счетом ничего. Так что наши опасения абсолютно не беспочвенны.

Для перехода, или даже просто для того, чтобы система не прекратила свое существование, в школы нужно привлечь совместными усилиями новых учителей.

– В чем вы видите выход для столичных школ?

– Выходов из этой ситуации может быть достаточно много, но каждый из них требует определенной гибкости. Считаю, что прежде всего таллиннские городские власти совместно с Министерством образования должны сесть за стол переговоров.

Самая незащищенная целевая группа реформы – учащиеся четвертых классов. Здесь нужен очень гибкий подход. Например, внедрение позднего языкового погружения.

– Реально ли закрыть c 2024 года часть первых классов в русских школах и заместить недостающее открытием дополнительных классов в эстонских школах?

– В условиях Таллинна это невозможно. В том же Ласнамяэ – всего две школы с эстонским языком обучения. При этом каждая школа с русским языком обучения открывает в среднем по пять-шесть первых классов.

– Нужно ли придать ускорение слиянию школ – русских с эстонскими?

– Считаю, что с 1 сентября 2024 года будет формироваться новая реальность. Закон об основной школе и гимназии, а именно – 10-й параграф, больше не будет работать по языковому признаку. Местные самоуправления будут назначать школу по географическому расположению, и это может привести к тому, что нынешняя реальность больше работать не будет, и в так называемые русские школы будут поступать ученики с родным эстонским языком, и наоборот. Мы семимильными шагами идем к созданию единой эстоноязычной школы, где будут сосуществовать дети с разными родными языками.

– Цитирую министра: «Новая коалиция не будет отталкивать русских детей от эстонских школ. Если туда хлынет поток желающих, мы поддержим это стремление». Каковы настроения в эстонских школах? Как они отреагируют, если туда хлынет поток желающих?

– Мы не исключаем, что желающих попасть в школу с эстонским языком обучения будет больше, чем сейчас. Это будет связано со стремлением родителей обеспечить своим детям качественное преподавание предметов на эстонском языке. Не думаю, что все эстонские школы будут рады этому, но от конкретной оценки воздержался бы. У каждой школы – своя педагогическая концепция. И хотя и дети, и их родители предпочитают гомогенную языковую среду, поскольку так всем проще, мы не исключаем того, что все может измениться.

– Есть ли в Таллинне установка на сотрудничество, или столица и министерство продолжат существовать в параллельных вселенных?

– У меня, как у кандидата в вице-мэры Таллинна, есть большие надежды на совместную работу с Министерством образования. Конечно, сейчас трудно давать прогнозы и оценки, но я с нетерпением жду того момента, когда мы сможем сесть за стол переговоров и начать содержательную дискуссию на тему перехода, которому, как я уже сказал, быть!

Мы прежде всего ждем от Министерства образования выполнения данных государством обязательств. Нужно мотивировать издательства выпускать правильные учебные материалы, пора начать активно готовить учителей!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: директора школ боятся перехода на эстонский? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti
Студия Postimees: директора школ боятся перехода на эстонский? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti Фото: Eero Vabamägi
  • Министр считает, что все методики и учителя для перехода есть, а Таллинн тормозит эту реформу. В чем проблема?
  • Сколько вакансий не заполнено в двух школах, которыми руководит Андрей Канте?
  • Получается, что у министерства методики и учителя есть, а у школ – нет?
  • Директора боятся перехода на эстонский? Дело в нежелании заниматься переходом?
  • В чем может быть выход для таллиннских школ?
  • Реально ли не открыть часть первых классов в русских школах?
  • Есть ли в столичных школах установка на сотрудничество, или Таллинн и министерство продолжат существовать в параллельных вселенных?
  • Реально ли уложиться с переходом в установленные сроки? 
  • Сколько педагогов без С1 потеряют работу в школах?
  • Смогут ли школы конкурировать по части зарплат с предложениями на рынке?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Liviana Conti 

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх