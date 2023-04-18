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Студия Postimees: директора школ боятся перехода на эстонский?

14:00 в эфире Андрей Канте
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Кто переведет на эстонский таллиннские школы? Новый министр образования Кристина Каллас уверяет, что все методики и учителя для перехода есть. Во что упирается проблема?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор двух столичных школ, кандидат на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрей Канте. Смотрите интервью в 14:00!

  • Министр считает, что все методики и учителя для перехода есть, а Таллинн тормозит эту реформу. В чем проблема?
  • Сколько вакансий не заполнено в двух школах, которыми руководит Андрей Канте?
  • Получается, что у министерства методики и учителя есть, а у школ – нет?
  • Директора боятся перехода перехода на эстонский? Дело в нежелании заниматься переходом?
  • В чем может быть выход для таллиннских школ?
  • Реально ли не открыть часть первых классов в русских школах?
  • Есть ли в столичных школах установка на сотрудничество, или Таллинн и министерство продолжат существовать в параллельных вселенных?
  • Реально ли уложиться с переходом в установленные сроки? 
  • Сколько педагогов без С1 потеряют работу в школах?
  • Смогут ли школы конкурировать по части зарплат с предложениями на рынке?
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