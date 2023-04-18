Студия Postimees: директора школ боятся перехода на эстонский?

Кто переведет на эстонский таллиннские школы? Новый министр образования Кристина Каллас уверяет, что все методики и учителя для перехода есть. Во что упирается проблема?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор двух столичных школ, кандидат на пост вице-мэра Таллинна по вопросам образования Андрей Канте. Смотрите интервью в 14:00!
- Министр считает, что все методики и учителя для перехода есть, а Таллинн тормозит эту реформу. В чем проблема?
- Сколько вакансий не заполнено в двух школах, которыми руководит Андрей Канте?
- Получается, что у министерства методики и учителя есть, а у школ – нет?
- Директора боятся перехода перехода на эстонский? Дело в нежелании заниматься переходом?
- В чем может быть выход для таллиннских школ?
- Реально ли не открыть часть первых классов в русских школах?
- Есть ли в столичных школах установка на сотрудничество, или Таллинн и министерство продолжат существовать в параллельных вселенных?
- Реально ли уложиться с переходом в установленные сроки?
- Сколько педагогов без С1 потеряют работу в школах?
- Смогут ли школы конкурировать по части зарплат с предложениями на рынке?
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