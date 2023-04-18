Прошлым летом отец семейства, который еще год назад был в полном здравии, перенес два жестоких удара, которые привели его в такое состояние, что дети серьезно боялись за его жизнь.

Однако благодаря усилиям врачей, поддержке семьи и одной конкретной мечте, человек, который еще в октябре сидел в инвалидном кресле, уже в январе мчался вниз по склону на горных лыжах.

39-летний актер Андрес Оя с широкой улыбкой подходит к двери своего дома в городе Вильянди и приглашает войти. Живущая с ним Тийу ставит на стол яркие чайные чашки. Тарелка на столе полна вкусностей от вильяндиских пекарей. Пушистый серый кот, примостившийся на перилах террасы, выглядывает из окна.

Трое сыновей Андреса, 10-летний Артур, 12-летний Роберт и 14-летний Феликс, в настоящее время учатся в школе. Андрес всегда был абсолютно здоровым человеком. Он не пьет, не курит, даже не ест мясо, однако последний год был очень трудным для Андреса и его близких.