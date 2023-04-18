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Фото ⟩ Поездка на электросамокате обернулась для жителя Эстонии травмами и госпитализацией

Rus.Postimees
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Вчера, 17 апреля, в 22:56 на улице Теллискиви в Таллинне произошло ДТП с участием электросамоката.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, 37-летний мужчина сам потерял контроль над электросамокатом и упал или же он был сбит неустановленным транспортным средством.

Обстоятельства ДТП уточняются. Водителя электросамоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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