Фото ⟩ Поездка на электросамокате обернулась для жителя Эстонии травмами и госпитализацией

Rus.Postimees.ee112Фото ⟩ Поездка на электросамокате обернулась для жителя Эстонии травмами и госпитализациейRus.Postimees18 апреля 2023, 07:26Facebook Messenger Telegram TwitterComments Вчера, 17 апреля, в 22:56 на улице Теллискиви в Таллинне произошло ДТП с участием электросамоката.Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, 37-летний мужчина сам потерял контроль над электросамокатом и упал или же он был сбит неустановленным транспортным средством.Обстоятельства ДТП уточняются. Водителя электросамоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.Facebook Messenger Telegram TwitterComments Ключевые словаДТПскорая помощьсамокатдепартамент полиции и погранохранытеллискивиPекомендуем