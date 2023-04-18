Украина начнет наступление 30 апреля, «Удар феникса» и прогноз погоды: новые откровения из слитых документов Пентагона

Наступление будет осуществлять 10-й украинский оперативный корпус, состоящий из девяти бригад, переоснащаемых США и союзниками. А также три дополнительных бригады, которые будут «полностью укомплектованы Украиной».

Интересно, что этот документ классифицирован как «потенциально доступный» для Финляндии, которая тогда еще не была членом НАТО, но не Швеции, которая еще от вступления в альянс относительно далека.

Newsweek подробно останавливается на разборе всех доставшихся ему документов.

Наибольший интерес представляют следующие:

Солдаты на танке Фото: Getty Images

Из сводки «Россия-Украина», состояние конфликта на 1 марта.

Украина провела диверсионную операцию в Беларуси, где украинцы, очевидно, «нарушили приказ» и атаковали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения с помощью небольшого беспилотника.

В этом документе также говорится, что 23% (110 из 474) российских батальонных группировок на территории Украины «небоеспособны», 72 из 166 батальонов регулярной армии (43%) также не боеспособны. Потери России убитыми оцениваются от 35 500 до 43 500, Украины - 16 000-17 000.

Из сводки «Россия-Украина», ежедневное обновление Объединенного комитета начальников штабов от 28 февраля 2023 г.

В этом документе говорится, что в Украине находятся 97 представителей сил специальных операций, из которых 14 - американцы, а более половины - британцы.

В нем также упоминаются ранее неизвестные учения «Удар феникса», которые проходят во Франции, Германии и Нидерландах для украинских спецназовцев.

Из аналитического прогноза «Россия-Украина», битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года, от 22 февраля 2023 г.

В этом документе содержится общий обзор ситуации на фронте. В нем содержится вывод о том, что с апреля 2022 года «сухопутные войска России, сепаратистские силы Донбасса и бойцы российской ЧВК "Вагнер" начали кампанию на истощение ... медленно подавляя украинскую оборону ежедневным шквалом артиллерийских обстрелов и авиаударов, а также … атаками небольших подразделений». Эта тактика «уменьшила российские запасы вооруженных сил и боеприпасов до уровня, который - если не произойдет непредвиденного восстановления - может… помешать военным целям Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года».