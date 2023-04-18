Андрес Опер стал главным тренером юношеской сборной Эстонии по футболу U16

По словам специалиста, новый вызов даст ему возможность вдохновлять и направлять талантливых игроков, которые только начинают свой путь в футболе. Опер добавил, что хотел бы поделиться своим опытом с молодыми игроками, чтобы оказать им наилучшую поддержку в начале их карьеры.