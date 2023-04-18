Андрес Опер стал главным тренером юношеской сборной Эстонии по футболу U16

Бывший нападающий Андрес Опер покинул пост помощника главного тренера сборной Эстонии по футболу, поскольку возглавил юношескую сборную страны среди игроков до 16 лет, сообщает Rus.ERR.
По словам специалиста, новый вызов даст ему возможность вдохновлять и направлять талантливых игроков, которые только начинают свой путь в футболе. Опер добавил, что хотел бы поделиться своим опытом с молодыми игроками, чтобы оказать им наилучшую поддержку в начале их карьеры.
45-летний Андрес Опер сыграл 134 матча за национальную сборную в период с 1995 по 2014 год, забив рекордные 38 голов. Опер трижды признавался лучшим футболистом Эстонии и дважды получал «Серебряный мяч».