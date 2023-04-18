Видео ⟩ На чемпионате мира по снукеру экоактивисты устроили хаос

На прошлой неделе в Шеффилде (Великобритания) начался чемпионат мира по снукеру. Большая часть игр первого тура была сыграна, но вчера перед началом игры между Джо Перри и Робертом Милкинсом двое неизвестных выбежали к игровым столам и устроили хаос.
Парень и девушка оказались экоактивистами. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на стол и испортить сукно: он рассыпал по поверхности какой-то порошок, предположительно сухую краску. Девушку задержали раньше и она не успела ничего испортить.
Руководство World Snooker Tour (WST) сообщило, что за ночь организаторам турнира придется экстренно перестилить сукно.
How to make everyone hate your cause.— Britain First (@BFirstParty) April 17, 2023
‘Just Stop Oil’ moron jumps on the table at the Snooker World Championship in Sheffield 😤 pic.twitter.com/Sly641TKZY
Don’t mess with Olivier Marteel 👊🏻pic.twitter.com/EUewRt5J86— Live Snooker (@Livesnooker) April 17, 2023
Ключевые слова