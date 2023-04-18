Видео ⟩ На чемпионате мира по снукеру экоактивисты устроили хаос

Парень и девушка оказались экоактивистами. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на стол и испортить сукно: он рассыпал по поверхности какой-то порошок, предположительно сухую краску. Девушку задержали раньше и она не успела ничего испортить.