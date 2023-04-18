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Видео ⟩ На чемпионате мира по снукеру экоактивисты устроили хаос

rus.postimees.ee
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Экоактивисты чуть не сорвали турниры чемпионата мира по снукеру.
Экоактивисты чуть не сорвали турниры чемпионата мира по снукеру. Фото: Mike Egerton

На прошлой неделе в Шеффилде (Великобритания) начался чемпионат мира по снукеру. Большая часть игр первого тура была сыграна, но вчера перед началом игры между Джо Перри и Робертом Милкинсом двое неизвестных выбежали к игровым столам и устроили хаос.

Парень и девушка оказались экоактивистами. Молодой человек в футболке с надписью Just Stop Oil успел залезть на стол и испортить сукно: он рассыпал по поверхности какой-то порошок, предположительно сухую краску. Девушку задержали раньше и она не успела ничего испортить.

Руководство World Snooker Tour (WST) сообщило, что за ночь организаторам турнира придется экстренно перестилить сукно.

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