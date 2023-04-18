Цахкна: Путин и его режим должны быть привлечены к ответственности

Ставший министром иностранных дел в новом правительстве Маргус Цахкна из партии Eesti 200 считает важным продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине, пишет Rus.ERR.
По его словам, для Эстонии важно, чтобы война завершилась победой Украины, а виновники были бы привлечены к ответственности.
«Другая победа, что очень важно, заключается в том, что Путин и этот режим должны быть привлечены к ответственности за свои преступления, за этот геноцид. Это крайне важно, это то, чего добивается Эстония», – сказал Цахкна за несколько дней до вступления в новую должность в интервью передаче Esimene stuudio на телеканале ETV.
По его словам, в случае наступления мир между Украиной и Россией нельзя оставлять без внимания совершенные преступления.
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