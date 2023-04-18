Цахкна: Путин и его режим должны быть привлечены к ответственности

По его словам, для Эстонии важно, чтобы война завершилась победой Украины, а виновники были бы привлечены к ответственности.

«Другая победа, что очень важно, заключается в том, что Путин и этот режим должны быть привлечены к ответственности за свои преступления, за этот геноцид. Это крайне важно, это то, чего добивается Эстония», – сказал Цахкна за несколько дней до вступления в новую должность в интервью передаче Esimene stuudio на телеканале ETV.