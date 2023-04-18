Жителям Эстонии придется вернуть Кассе здоровья кругленькую сумму

Об этом сообщила пресс-служба Кассы здоровья, отметив, что обязаны будут вернуть деньги те, кто получил пособие необоснованно, т.е. не имел на него права. За один год востребуется в среднем полтысячи возвратов пособий по временной нетрудоспособности.

В 2022 году Касса здоровья подала 584 заявления о возврате на сумму 112 348 евро за пособия, выплаченные людям безосновательно. По той же причине работодателям было предъявлено 39 претензий на сумму 11 880 евро и 51 претензия к медицинским учреждениям на 81 123 евро. В общей сложности безосновательно выплаченные пособия по нетрудоспособности были востребованы в 674 случаях на сумму 205 351 евро.

По словам начальника отдела надзора Кассы здоровья Елены Конт, чаще всего возврат пособия требуют в связи с предоставлением недостоверных сведений, например, неверного указания периода освобождения от работы, декларирования налогов больше реально уплаченных, выхода на работу во время действия больничного или пребывания в отпуске.

«Время от времени также бывают случаи, когда человек не имеет права на компенсацию, потому что травма или болезнь вызваны опьянением, которое было выявлено врачом. Человек также теряет право на компенсацию, если он не является на прием к врачу без уважительной причины или сознательно игнорирует лечение, назначенное врачом», – пояснила Конт.

По этой причине в прошлом году Касса здоровья более 4400 раз отказывала людям в выплате компенсаций по нетрудоспособности частично или полностью.

Бывают также ситуации, когда Касса здоровья требует возврата денег от медицинского учреждения, врач которого необоснованно выдал больничный лист. Это происходит в том случае, если проведенная Кассой здоровья подтверждает это и на основании этого лицу выплачивается компенсация.