Совсем скоро определятся лучшие керлингисты мира. Наши спортсмены отправились на ЧМ

В этом году чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар пройдет с 22 по 29 апреля на олимпийском льду Пхенчхана. В соревнованиях примут участие 20 лучших пар керлингистов со всего мира.

Первыми соперниками эстонцев станет сильнейшая датская пара Ясмин Ландер – Хенрик Холтерманн.

«Мы спокойны, до соревнований еще есть время», - прокомментировали Калдвеэ и Лилль в аэропорту перед началом долгой поездки.

На чемпионате мира будут представлены Австралия, Австрия, Канада, Чехия, Дания, Англия, Эстония, Германия, Венгрия, Италия, Япония, Корея, Нидерланды, Норвегия, Шотландия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и США. Соревноваться будут в двух подгруппах, в четверг, 27 апреля, станет ясно, кто пройдет дальше.

Домашняя страница соревнований и программа находятся ЗДЕСЬ.