Команда Hyundai: мы примем участие в ралли в честь Крэйга Брина

В четверг на испытании трассы разбился гонщик Hyundai Крэйг Брин – он готовился к ралли Хорватии, одному из этапов чемпионата мира, который будет проходить на этой неделе. Сейчас команда сообщила, что все же планирует принять участие в гонке.
Команда Hyundai сообщила, что в ралли будут выступать на двух машинах. Третий автомобиль, в котором должен был ехать Брин со своим штурманом, использоваться не будет.
Это решение приняли после обсуждения как с семьей Брина, так и его штурманом Джеймсом Фултоном и членами команды.
Семья разбившегося гонщика и Фултон подтвердили, что их желанием было бы участие Hyundai в ралли Хорватии в честь Крэйга Брина. На старт выйдут два экипажа: Тьерри Невилл – Мартин Видеге и Эсапекка Лаппи – Янне Ферм.
«После долгого обсуждания мы все же решили принять участие в этом ралли. Мы это сделаем в честь Крейга Брина. Мы выставим на гонки два экипажа, третья машина будет свободна, как дань уважения Крэйгу. На обеих участвующих в ралли машинах особый дизайн, посвященный Крэйгу Брину.
После общения со всеми сторонами стало ясно, что лучший способ выразить уважение к работе Брина – соревноваться. Поэтому мы выступим в ралли, вспоминая тем самым ушедшего соратника по команде, друга и невероятного бойца», - сказал руководитель команды Hyundai Сирил Абитебул.