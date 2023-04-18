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Команда Hyundai: мы примем участие в ралли в честь Крэйга Брина

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Команда Hyundai выйдет на гонки в Хорватии в честь Крэйга Брина.
Команда Hyundai выйдет на гонки в Хорватии в честь Крэйга Брина. Фото: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

В четверг на испытании трассы разбился гонщик Hyundai Крэйг Брин – он готовился к ралли Хорватии, одному из этапов чемпионата мира, который будет проходить на этой неделе. Сейчас команда сообщила, что все же планирует принять участие в гонке.

Команда Hyundai сообщила, что в ралли будут выступать на двух машинах. Третий автомобиль, в котором должен был ехать Брин со своим штурманом, использоваться не будет.

Это решение приняли после обсуждения как с семьей Брина, так и его штурманом Джеймсом Фултоном и членами команды.

Семья разбившегося гонщика и Фултон подтвердили, что их желанием было бы участие Hyundai в ралли Хорватии в честь Крэйга Брина. На старт выйдут два экипажа: Тьерри Невилл – Мартин Видеге и Эсапекка Лаппи – Янне Ферм.

«После долгого обсуждания мы все же решили принять участие в этом ралли. Мы это сделаем в честь Крейга Брина. Мы выставим на гонки два экипажа, третья машина будет свободна, как дань уважения Крэйгу. На обеих участвующих в ралли машинах особый дизайн, посвященный Крэйгу Брину.

После общения со всеми сторонами стало ясно, что лучший способ выразить уважение к работе Брина – соревноваться. Поэтому мы выступим в ралли, вспоминая тем самым ушедшего соратника по команде, друга и невероятного бойца», - сказал руководитель команды Hyundai Сирил Абитебул.

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