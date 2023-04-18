Команда Hyundai: мы примем участие в ралли в честь Крэйга Брина

Команда Hyundai сообщила, что в ралли будут выступать на двух машинах. Третий автомобиль, в котором должен был ехать Брин со своим штурманом, использоваться не будет.

Это решение приняли после обсуждения как с семьей Брина, так и его штурманом Джеймсом Фултоном и членами команды.

Семья разбившегося гонщика и Фултон подтвердили, что их желанием было бы участие Hyundai в ралли Хорватии в честь Крэйга Брина. На старт выйдут два экипажа: Тьерри Невилл – Мартин Видеге и Эсапекка Лаппи – Янне Ферм.

«После долгого обсуждания мы все же решили принять участие в этом ралли. Мы это сделаем в честь Крейга Брина. Мы выставим на гонки два экипажа, третья машина будет свободна, как дань уважения Крэйгу. На обеих участвующих в ралли машинах особый дизайн, посвященный Крэйгу Брину.