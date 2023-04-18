Эксклюзив ⟩ «Я убил в себе Христа и сознался в чужом преступлении»: автор скандальной надписи в Нарве – о причинах ее появления

Многие уверены, что люди здесь догматичны и нетерпимы. Я вам так скажу. Я с 13 лет был открытым геем, потому что считал, что только так можно прийти к пониманию. Его можно достичь, только когда люди видят, что это такое на самом деле, а не когда им Бориса Моисеева по телевизору показывают. Так вот, меня даже ни разу не побили, хотя я никогда не был сильным и не мог по-настоящему постоять за себя. От кого мне доставалось, так это от учителей старшего поколения, воспитанных в СССР. Вот где был настоящий хейт. Зло, которое они искренне считали добром, не давало им принять ничего, даже самих себя. Они просто ненавидели, и все.