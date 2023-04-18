Решено ⟩ Пособия для многодетных семьей сократят, алиментная помощь уеличится

Сегодня министр социальной защиты Сигне Рийсало направила на утверждение законопроект, который увеличивает алиментную помощь, на двести евро сокращает пособие для многодетных семей и отменяет его индексацию. Также будет отменена схема «плавного выхода» из пособия для многодетных семей.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, несмотря на планируемые изменения, по сравнению с 2022 годом пособие для семей с 3-6 детьми будет на 150 евро выше, а для семей с 7 и более детьми сумма пособия повысится на 250 евро. «Это означает, что семьи будут получать более солидную поддержку, что поможет покрыть расходы на воспитание большего количества детей», – добавила Рийсало.
С 1 января 2024 года пособие для многодетных семей составит 450 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 650 евро в месяц для семей, в которых воспитывается семеро и больше детей. С 1 января 2024 года алиментная помощь, выплачиваемая государством ребенку, когда родитель, ответственный за содержание, не платит алименты или платит их в недостаточном объеме, увеличится со 100 до 200 евро в месяц.
«Меры поддержки многодетных семей вызвали широкие дебаты в обществе о том, кого и в каком объеме должно поддерживать государство. Чувство справедливости семей, в которых воспитывается один или два ребенка, было подорвано. Кроме того, важно помнить о том, что одни лишь пособия не приведут к повышению рождаемости. Мы должны создать среду, которая в более широком смысле была бы благоприятной для детей и семей, а также оказывать людям качественные услуги, основанные на потребностях», – сказала министр Рийсало.
С 1 июля 2023 года отменяется плавная поэтапная отмена пособия для многодетных семей. Этот механизм предусматривал выплату пособия до достижения младшим ребенком в семье 19-летнего возраста. Поскольку схема действует всего несколько месяцев, это изменение затронет небольшое количество людей. Семьям, которые с начала года уже получают 2/3 пособия, будет предоставлен шестимесячный переходный период для адаптации к изменениям, то есть они продолжат получать пособие до конца 2023 года. Семьям, у которых право на получение пособия многодетным семьям возникло бы с 1 июля 2023 года, оно выплачиваться не будет.
Уменьшение пособия для многодетных семей, отмена индексации пособия и отмена постепенной отмены пособия для многодетных семей приведет к экономии средств госбюджета в размере 5,1 млн евро в этом году и 151,8 млн евро в 2027 году. Изменения позволят направить дополнительные средства на поддержку наиболее уязвимых групп населения, таких как дети с особыми потребностями и дети, оставшиеся без попечения родителей. Цель увеличения алиментной помощи заключается в том, чтобы поддержать экономическую жизнедеятельность семей, живущих в крайней бедности.
По данным Департамента социального страхования, в 2022 году алиментная помощь выплачивалась 6160 детям, то есть ее получали почти 2% детей в Эстонии. По состоянию на 31 марта 2023 года пособие для многодетных семей будет выплачиваться 24 846 семьям, в 24 717 из которых воспитываются 3-6 детей, а в 129 – 7 и более детей. Всего в многодетных семьях растут 80 739 детей, что составляет 29% от всех детей, получающих детское пособие.