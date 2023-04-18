Решено ⟩ Пособия для многодетных семьей сократят, алиментная помощь увеличится

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, несмотря на планируемые изменения, по сравнению с 2022 годом пособие для семей с 3-6 детьми будет на 150 евро выше, а для семей с 7 и более детьми сумма пособия повысится на 250 евро. «Это означает, что семьи будут получать более солидную поддержку, что поможет покрыть расходы на воспитание большего количества детей», – добавила Рийсало.

С 1 января 2024 года пособие для многодетных семей составит 450 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 650 евро в месяц для семей, в которых воспитывается семеро и больше детей. С 1 января 2024 года алиментная помощь, выплачиваемая государством ребенку, когда родитель, ответственный за содержание, не платит алименты или платит их в недостаточном объеме, увеличится со 100 до 200 евро в месяц.

«Меры поддержки многодетных семей вызвали широкие дебаты в обществе о том, кого и в каком объеме должно поддерживать государство. Чувство справедливости семей, в которых воспитывается один или два ребенка, было подорвано. Кроме того, важно помнить о том, что одни лишь пособия не приведут к повышению рождаемости. Мы должны создать среду, которая в более широком смысле была бы благоприятной для детей и семей, а также оказывать людям качественные услуги, основанные на потребностях», – сказала министр Рийсало.