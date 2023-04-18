Работники основной школы Кяэпа в Вырумаа утверждают, что они в отчаянии из-за поведения директора. По их словам, сокращенной помощнице учителя удалось получить деньги лишь с помощью Трудовой инспекции. Помимо этого, директора также подозревают в подслушивании.

Директор Тармо Таммес возражает, что, напротив, дело в учителях, которые ругаются и отказываются выполнять работу.

«Мы очень беспокоимся за наших коллег. Боимся, что кто-то не выдержит: случится инфаркт или инсульт. Мы до сих пор не получили никакой помощи от местных властей», - обосновали свое обращение в редакцию Postimees учителя.