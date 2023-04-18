В этом году государство планирует занять более миллиарда евро

Согласно экономическому прогнозу Министерства финансов, в целях покрытия дефицита бюджета в этом году государство планирует занять еще 1,36 млрд евро. Пока не ясно, когда и в какой форме это будет сделано, но следует учитывать интресс в три-четыре процента, пишет dv.ee.
Согласно весеннему экономическому прогнозу минфина, дефицит госбюджета будет финансироваться за счет заимствований до 2027 года.
В целях покрытия дефицита государство уже занимало деньги с помощью взятия кредитов и размещения облигаций. Это придется делать и в дальнейшем, однако теперь стоимость заимствования стала значительно выше.
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