ВИДЕО ⟩ Полиция обнаружила беспрецедентную в истории Эстонии подпольную плантацию конопли

Плантация конопли была расположена на участке в волости Рыуге, Вырумаа. Плантация была замаскирована под обычный жилой дом, однако на двух подземных этажах на самом деле выращивали коноплю.

Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что в плантацию явно было вложено много средств, потому что как с точки зрения конструкции, так и оснащенности такого сложного комплекса по выращиванию каннабиса в Эстонии еще никогда не было. «На двух подземных этажах были смонтированы специальные осветительные и отопительные приборы, вентиляция, а также соответствующая система орошения», - рассказал Тамбре.

При обыске здания и подземного сооружения, расположенных на территории, было обнаружено и конфисковано около 240 растущих растений конопли весом около 73 кг. Кроме того, сотрудники полиции нашли и изъяли большое количество технических средств, необходимых для выращивания конопли.

Есть основания подозревать в наркопреступлениях десять человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда некоторые подозреваемые задержаны в рамках досудебного производства.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийз Вайнола, в ведении которой находится уголовное производство, сказала, что в Эстонии редко предпринимаются попытки выращивания конопли в таких размерах. «Подземные помещения, в которых росла конопля, были специально оснащены для выращивания, то есть это была крайне продуманная и тщательно спланированная незаконная деятельность, направленная на получение долгосрочного криминального дохода», - пояснила Вайнола.

«Хотя согласно судебной практике конопля считается более легким видом наркотического вещества, нельзя недооценивать его опасность. Люди, которые надеялись получить доход от выращивания конопли, могли вызвать наркотическое опьянение около 100 000 человек и получить преступный доход в размере более полумиллиона евро в случае оптовых продаж и до 1,9 млн евро в случае розничных продаж», - добавила она.

В ходе экспертизы было выявлено, что в конопле исключительно высокое содержание ТГК - до 24%. «Такое мощное наркотическое вещество давало преступникам надежду на получение крупного криминального дохода, который, по их же прогнозам, мог достигать нескольких миллионов евро в год», - добавил Тамбре.

«Очевидно, что речь шла не о выращивании наркотического вещества, предназначенного для личного употребления, а о выращивании промышленных размеров, при котором учитывались разные стадии роста растения конопли и создание подходящих условий для сбыта вещества самого высокого качества», - пояснила Вайнола.