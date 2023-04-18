С 10 по 14 мая в Таллинне пройдет фестиваль новой музыки и передовых идей TMW. Городская программа мероприятия приглашает посетить арт-туры, велосипедные прогулки, насладиться вкусной едой и почти 20 концертами в самых неожиданных местах. В зеленой столице Европы, Таллинне, от Ласнамяэ до Творческого городка Теллискиви, от Viru Keskus и Старого города до Каламая и Коплини, на удивительный праздник приглашаются посетители всех возрастов.
Городская программа Tallinn Music Week: экскурсии, галереи, городские сцены ярмарка пластинок и многое другое
В пресс-слежбе фестиваля сообщают, что TMW объединяет усилия с художественным фестивалем Ma ei saa aru: две большие и очень разнообразные выставки звукового искусства будут представлены в среду, 10 мая, в Творческом городке Теллискиви. На выставке Sõna saab heli, которую курирует музыкант и культуртрегер Айвар Тынсо в Зеленом зале, семь эстонских художников предлагают необычный пространственный опыт: восприятие звуков и придание им дополнительного смысла. В коридоре Здания B можно увидеть инсталляцию Aja rajad немецких художников Мартина Рекера и Пауля Хауптмайера, которая отправит вас в сказочное путешествие на волнах звука, ритма и света.
В четверг, 11 мая, в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства состоится открытие TMW 2023, после чего выпадет редкая возможность ознакомиться с весенней выставкой Союза художников Эстонии, которая официально откроется на следующий день, 12 мая. С вечера четверга квартал Kalamaja Krull оживит световая инсталляция студентов EKA.
Пятница и суббота, 12-13 мая: вы сможете посетить около 20 бесплатных концертов артистов TMW в необычных местах по всему городу. На сцене у продовольственной улицы Виру выступят Карл Киллинг и Minimal Wind, а также нигерийско-канадская r&b-исполнительница Sadé Awele. В Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства французский поп-дуэт Charlotte Fever встретится на сцене synth-wave-экспериментатором Discours Synthétique, гражданином мира, проживающим сейчас в Эстонии.
Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии помогает организовать выступления в том числе молодой шведской звезды Грэма Лейка в баре Põhja Konn, что расположен в Теллискиви. Эстонский проект Ouu и голландская группа Bazzookas выступят на крыше морского контейнера, который изначально был домом для легендарного IDA Radio: это место будет преобразовано в информационный пункт TMW на фестивальной неделе. TMW рекомендует перемещаться между городскими сценами пешком, на велосипеде или самокате, отправляясь в зеленый тур от Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства и до улицы Виру, а также до фестивального центра, Творческого городка Теллискиви.
В субботу, 13 мая, с 12:00 до 17:00 пройдет экскурсия по галереям, курируемая EKKAK, в рамках которой можно будет насладиться работами эстонских и зарубежных художников. От Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства до галереи Temnikova & Kasela и Зеленого зала Творческого городка Теллискиви. Также на выставочных площадках можно встретить галеристов и художников.
В субботу с 13:00 до 16:00 перед воротами Балтийского вокзала откроется Ярмарка пластинок – крупное мероприятие для коллекционеров аудиозаписей. Желающие также могут отправиться на велосипедную прогулку по зеленому коридору между частями города: от Хийу до Мустйыэ.
В течение всей недели TMW посетителям фестиваля также предлагается окунуться в гастрономический мир столицы, от фуд-корта Viru Toidutänav до Старого города и Пыхья Таллинна. В программе «Вкусы TMW» представлено более 30 ресторанов, среди которых как признанные White Guide заведения, так и места с зеленой маркировкой, которые предлагают специальное меню и скидки гостям мероприятия.
Большинство площадок городской программы TMW находятся не более чем в 20 минутах ходьбы или 10 минутах езды на велосипеде друг от друга, что позволяет перемещаться по городу, укрепляя здоровье и сохраняя окружающую среду.
Зеленые путешествия TMW и общественные дискуссии поддерживаются Зеленой столицей Европы 2023 года городом Таллинном.
Программа общественных дискуссий городского фестиваля TMW и детско-юношеская программа будут объявлены в течение апреля.
Расписание программы городских сцен TMW и фестиваля искусств доступно по этой ссылке.