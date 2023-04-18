Городская программа Tallinn Music Week: экскурсии, галереи, городские сцены ярмарка пластинок и многое другое

В пресс-слежбе фестиваля сообщают, что TMW объединяет усилия с художественным фестивалем Ma ei saa aru: две большие и очень разнообразные выставки звукового искусства будут представлены в среду, 10 мая, в Творческом городке Теллискиви. На выставке Sõna saab heli, которую курирует музыкант и культуртрегер Айвар Тынсо в Зеленом зале, семь эстонских художников предлагают необычный пространственный опыт: восприятие звуков и придание им дополнительного смысла. В коридоре Здания B можно увидеть инсталляцию Aja rajad немецких художников Мартина Рекера и Пауля Хауптмайера, которая отправит вас в сказочное путешествие на волнах звука, ритма и света.

В четверг, 11 мая, в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства состоится открытие TMW 2023, после чего выпадет редкая возможность ознакомиться с весенней выставкой Союза художников Эстонии, которая официально откроется на следующий день, 12 мая. С вечера четверга квартал Kalamaja Krull оживит световая инсталляция студентов EKA.

Пятница и суббота, 12-13 мая: вы сможете посетить около 20 бесплатных концертов артистов TMW в необычных местах по всему городу. На сцене у продовольственной улицы Виру выступят Карл Киллинг и Minimal Wind, а также нигерийско-канадская r&b-исполнительница Sadé Awele. В Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства французский поп-дуэт Charlotte Fever встретится на сцене synth-wave-экспериментатором Discours Synthétique, гражданином мира, проживающим сейчас в Эстонии.