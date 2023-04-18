Бюрократия и болезнь: тело Крейга Брина с большим трудом доставили на родину

Хорватский портал 24sata пишет, что родители Брина в пятницу прилетели в Хорватию, чтобы отвезти тело своего погибшего сына на родину.

Однако у них возникла проблема, поскольку выяснилось, что не все документы были оформлены корректно и транспортировать тело невозможно. Родители были в шоке, но проблему все же удалось решить.

«Мы сделали все возможное, чтобы помочь семье, сразу, как только узнали об их проблемах, - сказал президент хорватской Федерации автоспорта и картинга Даворин Штетнер. – Когда я в пятницу вечером получил звонок от директора соревнований, сразу сказал всем, что наша цель – максимально упростить все для членов семьи».

По словам Штетнера, проблема решилась благодаря помощи многих чиновников, также в организации помог менеджер Hyundai Толга Озакинчи. Также Даворин Штетнер отметил, что некоторые люди, работавшие над решением проблемы, не спали более 30 часов.

Когда бюрократические вопросы были решены, появилась новая проблема. Заболел пилот частного самолета – этот перелет заказал Hyundai – и семья не смогла в назначенное время вернуться на родину. Федерация автоспорта и картинга вновь пришла на помощь и помогла организовать новый перелет. Тело Крэйга Брина прибыло на родину лишь в субботу в 23 часа.

В воскресенье и понедельник все желающие могли проститься с Брином. Сегодня в 12.55 начнется отпевание в церкви Святого Сердца в Феррибанке, Уотерфорд (Ирландия), после чего он будет похоронен на соседнем кладбище.