Покушение на убийство в Нарве: подсудимого приговорили к шести годам тюрьмы

Суд признал 39-летнего Леонида Патлатенко виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам тюрьмы. Отбывание наказания началось с момента задержания Патлатенко в качестве подозреваемого, то есть с 24 декабря прошлого года. Кроме того, суд взыскал с Патлатенко 2080 евро в пользу потерпевшего.

Согласно обвинению, 24 декабря прошлого года возле частного дома в Нарве Леонид Патлатенко нанес ножевое ранение 38-летнему мужчине один раз в ягодицу и не менее пяти раз в грудную клетку в направлении сердца. Жертва осталась жива благодаря вмешательству других людей.

«Ударив потерпевшего несколько раз со всей силой ножом, длина лезвия которого составляла около семи сантиметров, в области жизненно важных органов и крупных кровеносных сосудов, нападавший знал, что таким образом может убить человека и он это признал. Это означает, что подсудимый действовал с непосредственным умыслом причинить смерть другому человеку», – отметила Вируская окружная прокуратура.