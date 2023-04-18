Прибыль пищевой промышленности Эстонии в 2022 году упала более чем на треть

Во вторник в своем выступлении на XVI Ежегодной конференции пищевой промышленности председатель совета Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Вельо Ипитс обобщил сложившуюся ситуацию в отрасли и заявил, что как новые тенденции в изменении поведения потребителей, так и цели направления работы нового правительства вызывают тревогу у лидеров пищевой промышленности Эстонии.

«Это крайне мало. Сложнее всего пришлось мясной отрасли, которая в 2022 году понесла убытки в размере 21,66 млн евро. Хлебопекарная отрасль также понесла убыток за год в целом. Своими экономическими показателями могут быть довольны только производители напитков», - прокомментировал Ипитс в переданном BNS пресс-релизе.

Он добавил, что особенно напряженным для эстонских компаний стал экспорт товаров, особенно на ближних рынках, где цены на энергоносители иногда были ниже или местным производителям помогли различными мерами поддержки местные самоуправления.