Прибыль пищевой промышленности Эстонии в 2022 году упала более чем на треть

В результате войны в Украине, роста цен на энергоносители, а также резко возросшей инфляции, выручка от продаж сектора пищевой промышленности Эстонии увеличилась на 19,4 процента в 2022 году по сравнению с 2021 годом. При этом затраты производителей выросли на 21,43 процента, что привело к 34-процентному снижению прибыли всего сектора - это составляет чуть больше 1,9% выручки от продаж.
Во вторник в своем выступлении на XVI Ежегодной конференции пищевой промышленности председатель совета Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Вельо Ипитс обобщил сложившуюся ситуацию в отрасли и заявил, что как новые тенденции в изменении поведения потребителей, так и цели направления работы нового правительства вызывают тревогу у лидеров пищевой промышленности Эстонии.
«Это крайне мало. Сложнее всего пришлось мясной отрасли, которая в 2022 году понесла убытки в размере 21,66 млн евро. Хлебопекарная отрасль также понесла убыток за год в целом. Своими экономическими показателями могут быть довольны только производители напитков», - прокомментировал Ипитс в переданном BNS пресс-релизе.
Он добавил, что особенно напряженным для эстонских компаний стал экспорт товаров, особенно на ближних рынках, где цены на энергоносители иногда были ниже или местным производителям помогли различными мерами поддержки местные самоуправления.
«Новая правящая коалиция встала на путь повышения налогов. Планируемое двухпроцентное повышение налога с оборота в первую очередь окажет давление на повышение заработной платы работникам, а значит, рост конечных цен, то есть, рост инфляции практически гарантирован. В нынешнем правительстве больше нет Министерства сельской жизни, а есть комбинация бывшего Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов. Тенденция, при которой количество чиновников, занимающихся проблемами производителей продуктов питания, отстаивающих их интересы и помогающих им, становится все меньше, не внушает оптимизма производителям пищевой продукции», - подчеркнул Ипитс.