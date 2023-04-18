Известный предприниматель из сферы логистики снова оказался фигурантом уголовного дела

Бизнес-скандал, приведший к судебному разбирательству и уголовному делу, зародился летом 2018 года с предложения о сотрудничестве, которое Ластик сделал инвестиционной компании Novira Capital. Он рассказывал о постоянно расширяющемся глобальном логистическом бизнесе GTS Group OÜ, которым он владеет и который позволяет одновременно управлять всей цепочкой поставок.

Вот-вот должны были запустить китайские скоростные поезда, полные товаров, а вскоре за ними должен последовать автомобильный транспорт и грузовые самолеты, покоряющие поднебесье. В Эстонии товаров в больших объемах дожидались просторные склады, решения для брокерских услуг были готовы, не хватало всего нескольких миллионов, что дало бы толчок бизнесу.