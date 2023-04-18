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Известный предприниматель из сферы логистики снова оказался фигурантом уголовного дела

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Марко Ластик (слева) пообещал инвесторам впечатляющий глобальный логистический бизнес, но это оказалось блефом.
Марко Ластик (слева) пообещал инвесторам впечатляющий глобальный логистический бизнес, но это оказалось блефом. Фото: Erakogu

Еще одно уголовное дело уже возбуждено в отношении известного в логистическом бизнесе Марко Ластика, куратора стартапа Eurora Solutions, привлекшего в прошлом году десятки миллионов евро инвестиций.

Бизнес-скандал, приведший к судебному разбирательству и уголовному делу, зародился летом 2018 года с предложения о сотрудничестве, которое Ластик сделал инвестиционной компании Novira Capital. Он рассказывал о постоянно расширяющемся глобальном логистическом бизнесе GTS Group OÜ, которым он владеет и который позволяет одновременно управлять всей цепочкой поставок.

Вот-вот должны были запустить китайские скоростные поезда, полные товаров, а вскоре за ними должен последовать автомобильный транспорт и грузовые самолеты, покоряющие поднебесье. В Эстонии товаров в больших объемах дожидались просторные склады, решения для брокерских услуг были готовы, не хватало всего нескольких миллионов, что дало бы толчок бизнесу.

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