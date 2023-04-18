Еще одно уголовное дело уже возбуждено в отношении известного в логистическом бизнесе Марко Ластика, куратора стартапа Eurora Solutions, привлекшего в прошлом году десятки миллионов евро инвестиций.
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Известный предприниматель из сферы логистики снова оказался фигурантом уголовного дела
Бизнес-скандал, приведший к судебному разбирательству и уголовному делу, зародился летом 2018 года с предложения о сотрудничестве, которое Ластик сделал инвестиционной компании Novira Capital. Он рассказывал о постоянно расширяющемся глобальном логистическом бизнесе GTS Group OÜ, которым он владеет и который позволяет одновременно управлять всей цепочкой поставок.