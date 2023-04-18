ВИДЕО ⟩ Художники и жители Нарвы о Воване Каштане: для самовыражения нужен риск

ЛМ: Разница в том, что в тоталитарном обществе большое недоверия к политике, к прессе. Поэтому существует и воинственная тактика борьбы: люди не надеются, что их услышат или отреагируют на них. И художник, очень специфически понимая окружающий мир, думает, как донести свой голос через метафоры или провокации. Он не понимает, что в демократическом обществе это можно сделать прямым образом.

- Получается, что язык искусства не всегда понятен обществу и не всегда принимается им?

ЙР: Художники говорят на очень важные темы и используют язык своего внутреннего творческого начала. Да, не всем этот язык понятен. Но и не всегда они это делают для всех: может, только для тех, кто понимает и видит. А другие не видят, и это нормально.

Опрос на улицах Нарвы

Художник всегда должен быть понятным обществу, или может пользоваться символами, метафорами?

Игорь: - Ну это же политика. Я далек от политики, я не побегу что-то где-то писать.

Тийна: - Художник не может выражаться на каком-то ином языке, кроме своего внутреннего. Это нормально, когда все не понимают художника.

Тоомас: - По определению, художник не может быть всегда всем понятным, потому что само общество никогда не бывает однородным. Потом, художники, это такие люди, которые не от мира сего, так что это обычное дело.

Владимир: - Необязательно понимать то, что он делает. В первую очередь он сам должен понимать, что нужно делать.

Игорь: - То же самое, когда на кладбищах пишут на памятниках русским воинам, что мы фашисты и захватчики. Но мы не захватчики, я тут родился. Почему я захватчик?

Илья: - Тут не от художника, а от человека зависит, какими мотивами он движим. Если для него это важно, мы увидим это в искусстве.

Художник осознанно идет на риск быть непонятым или он в таком творческом полете находится?

Владимир: - Не всегда осознанно. Иногда спонтанно.

Тоомас: - Это вопрос к самому художнику. Нужен ли ему риск? Считает ли он, что ему нужно осознанно идти на риск? По каким причинам он это будет делать? Это каждому художнику самому решать.

Илья: - Все зависит лично от художника. У кого-то свои мотивы, свои вещи, которые толкают его на то, что он делает.

Игорь: - А может он просто не разобрался в сути проблемы. Мы же все живущее в Нарве – русские.

Владимир: - Я думаю, что художник не должен видеть границ.