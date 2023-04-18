ВИДЕО ⟩ Ел чипсы и совершал опасные маневры: житель Эстонии в шоке от поведения водителя автобуса

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Эстонии Андрей, который стал свидетелем очень опасного стиля вождения водителя автобуса Ecolines.
29 марта Андрей купил билет Рига-Таллинн на автобус Ecolines. «По Риге автобус ехал более-менее, но после выезда на шоссе начали происходить непонятные вещи», - рассказал он Rus.Postimees. Так как Андрей сидел на втором этаже автобуса и прямо у лобового окна, все приходящее на дороге было ему прекрасно видно.
«То водитель едет на две полосы по непонятной причине, то опасные обгоны», - описывает он и добавляет, что смог заснять на камеру некоторые опасные моменты.
Видео: водитель автобуса идет на опасный обгон
После очередного опасного маневра Андрей не сдержался и спустился к водителю. «Когда я подошел к водителю и спросил, все ли у него в порядке, у него в руках были чипсы. Он ответил, что если мне не нравится как он едет, я могу пересесть», - рассказал Андрей.
Компания принесла извинения
«Мы передали отправленные вами видео нашему логистическому отделу, который займется анализом этих видео и GPS-данных автобуса,- сказала Rus.Postimees исполняющий директор Ecolines Eesti Элис Ковалев. - Кроме того, от водителя автобуса потребуют написать объяснительную».
По ее словам, большим рейсовым автобусам требуется намного больше времени для обгона, чем обычным легковушкам. «На автобусах установлены ограничители скорости, и наши водители ездят согласно правилам дорожного движения. В данной ситуации автобус обгоняет грузовые автомобили в колонне, а на вопрос, как это можно было бы сделать лучше, ответит наше внутреннее расследование», - объяснила Ковалев и добавила, что приносит извинения пассажирам, которые чувствовали себя небезопасно или неудобно.
Частая причина нарушений - график
«Обгон является одним из самых опасных маневров в дорожном движении. Перед началом обгона водитель должен убедиться, что он не представляет опасности или не мешает другим участникам движения», - рассказывает руководитель группы Центра надзора за дорожным движением Тоомас Коренев. Он добавляет, что в ситуации, которую зафиксировала видеокамера, водитель автобуса не может оценить и предвидеть все возможные опасности, особенно при обгоне нескольких транспортных средств одновременно. При возникновении неожиданной ситуации может быть трудно безопасно вернуться на свою полосу движения.
По словам Коренева, водители автобусов несут большую ответственность за безопасную доставку всех пассажиров до места назначения. «Однако они часто совершают такие маневры, потому что не могут себе позволить ехать долго за медленными грузовиками: у них есть график и они должны быть вовремя в пункте назначения», - объясняет он.