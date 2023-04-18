ВИДЕО ⟩ Ел чипсы и совершал опасные маневры: житель Эстонии в шоке от поведения водителя автобуса

29 марта Андрей купил билет Рига-Таллинн на автобус Ecolines. «По Риге автобус ехал более-менее, но после выезда на шоссе начали происходить непонятные вещи», - рассказал он Rus.Postimees. Так как Андрей сидел на втором этаже автобуса и прямо у лобового окна, все приходящее на дороге было ему прекрасно видно.

«То водитель едет на две полосы по непонятной причине, то опасные обгоны», - описывает он и добавляет, что смог заснять на камеру некоторые опасные моменты.

Видео: водитель автобуса идет на опасный обгон

После очередного опасного маневра Андрей не сдержался и спустился к водителю. «Когда я подошел к водителю и спросил, все ли у него в порядке, у него в руках были чипсы. Он ответил, что если мне не нравится как он едет, я могу пересесть», - рассказал Андрей.

Компания принесла извинения

«Мы передали отправленные вами видео нашему логистическому отделу, который займется анализом этих видео и GPS-данных автобуса,- сказала Rus.Postimees исполняющий директор Ecolines Eesti Элис Ковалев. - Кроме того, от водителя автобуса потребуют написать объяснительную».