Российская гандболистка выпала из окна и разбилась насмерть

По одной из версий, девушка выпала не из окна, а с балкона. Такая версия была выдвинута после того, как на балконе были обнаружены мобильный телефон спортсменки и бокал вина, пишет "Чемпионат". Также сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри, а предсмертную записку Виктория Дивак не оставила.