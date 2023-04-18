Российская гандболистка выпала из окна и разбилась насмерть

СМИ сообщают, что 17 апреля погибла 29-летняя гандболистка Виктория Дивак. Она выпала из окна восьмого этажа.
Тело девушки было обнаружено возле дома на улице Софьи Перовской. Начато расследование, устанавливаются детали произошедшего, но, предположительно, речь идет о несчастном случае.
По одной из версий, девушка выпала не из окна, а с балкона. Такая версия была выдвинута после того, как на балконе были обнаружены мобильный телефон спортсменки и бокал вина, пишет "Чемпионат". Также сообщается, что дверь в квартиру была заперта изнутри, а предсмертную записку Виктория Дивак не оставила.
Сейчас у следствия две версии событий: несчастный случай и суицид. Криминальная версия не рассматривается, так как гандболистка находилась в квартире одна.
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