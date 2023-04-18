Аналитик: в продаже уже есть квартиры по очень хорошей цене

Ристо Вяхи объяснил, что один из принципов фондового рынка распространяется и на недвижимость: покупать надо в то время, когда, образно говоря, на улицах «льется кровь». «Сейчас совершенно очевидно, что рынок принадлежит покупателям. Продавцы гибки и понимают, что продавать по ценам полугодовой давности уже невозможно, и снижают свои ожидания. На рынке вторичного жилья появляется все больше и больше квартир с очень хорошей ценой за квадратный метр. Они также подходят для покупки в качестве инвестиции», - сказал Вяхи.

«В сложившейся рыночной ситуации можно делать достаточно смелые встречные предложения, и никто не обидится, если вы предложите, например, на 10% меньше запрашиваемой цены. Разумеется, предложение должно быть обоснованным, простой фишинг не даст результатов», - сказал Вяхи.

«В трудные времена люди начинают чаще покупать дешевые квартиры в плохом состоянии, чтобы привести их в порядок. Те, у кого сейчас на счетах есть деньги для покупки, и кого не беспокоит возможное повышение процентной ставки, могут торговаться и делать свои предложения, на самом деле, для них ситуация сейчас очень благоприятная. Потом отремонтированную квартиру можно будет выгодно перепродать или сдать в аренду», - добавил Вяхи.