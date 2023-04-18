Аналитик: в продаже уже есть квартиры по очень хорошей цене

По словам Ристо Вяхи, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, сейчас на рынке тон задают покупатели, и в продажу поступает всё больше квартир по ценам ниже прежних.
Ристо Вяхи объяснил, что один из принципов фондового рынка распространяется и на недвижимость: покупать надо в то время, когда, образно говоря, на улицах «льется кровь». «Сейчас совершенно очевидно, что рынок принадлежит покупателям. Продавцы гибки и понимают, что продавать по ценам полугодовой давности уже невозможно, и снижают свои ожидания. На рынке вторичного жилья появляется все больше и больше квартир с очень хорошей ценой за квадратный метр. Они также подходят для покупки в качестве инвестиции», - сказал Вяхи.
«В сложившейся рыночной ситуации можно делать достаточно смелые встречные предложения, и никто не обидится, если вы предложите, например, на 10% меньше запрашиваемой цены. Разумеется, предложение должно быть обоснованным, простой фишинг не даст результатов», - сказал Вяхи.
«В трудные времена люди начинают чаще покупать дешевые квартиры в плохом состоянии, чтобы привести их в порядок. Те, у кого сейчас на счетах есть деньги для покупки, и кого не беспокоит возможное повышение процентной ставки, могут торговаться и делать свои предложения, на самом деле, для них ситуация сейчас очень благоприятная. Потом отремонтированную квартиру можно будет выгодно перепродать или сдать в аренду», - добавил Вяхи.
«Я сам сейчас присматриваюсь к квартирам в Старом городе и в центре Таллинна. Там есть предложения с очень разумными начальными ценами. Вариантов, что делать с недвижимостью, тоже достаточно: например, возобновляющийся туризм снова сделает краткосрочную аренду прибыльной. Среди квартир в спальных районах есть объекты, начальные цены на которые снизились процентов на двадцать, и они ликвидны в любой рыночной ситуации», - прокомментировал Вяхи.
По мнению аналитика Uus Maa, тем, кто желает инвестировать в недвижимость, стоит обратить внимание также на расположенные неподалеку от Таллинна поселки и маленькие города, в которых есть хорошая инфраструктура.
«При сдаче в аренду доходность в маленьких населенных пунктах в силу низкой цены покупки зачастую может быть выше, чем в Таллинне. Однако обязательно надо принимать в расчет и перспективы района - без сомнения, положительно будет влиять на рынок планируемое строительство новой дороги или улучшение железнодорожного сообщения», - добавил Вяхи.
«Заявленные цены продаж в новостройках пока несколько аномальны, они стабильно остаются более или менее на одном уровне, хотя, на самом деле, и застройщики стали немного более гибкими. Широко это не рекламируется, но уступка в цене, парковочное место, кладовая или кухонная мебель совершенно точно могут быть предметом переговоров при покупке», - отметил Вяхи.