Государство намерено усилить контроль за услугами онлайн-платформ

Министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван предложил Министерству финансов внести поправки в Закон о налогообложении, которые облегчили бы доступ к данным поставщиков услуг размещения, работающих на онлайн-платформах, помимо Налогово-таможенного департамента, также и другим надзорным органам.
«Например, в сфере услуг по краткосрочной аренде жилья, где предоставление услуг через платформы размещения очень распространено, органы, осуществляющие обычный государственный надзор, не имеют доступа к данным поставщиков краткосрочного размещения. Нынешний Закон о налогообложении, определяющий границы обнародования сведений, содержащих налоговую тайну, не разрешает такой обмен данными», - говорится в письме Ярвана в адрес Министерства финансов.
По словам министра, на практике органам, осуществляющим надзор за предоставлением услуг размещения, сложно идентифицировать лиц, предоставляющих услуги размещения на платформах, и, как следствие, проверить соответствие их деятельности. Информация о личности поставщика услуг размещения и адресе сдаваемого или арендуемого имущества помогла бы властям облегчить надзор и обеспечить более эффективное соблюдение отраслевых требований.
«В настоящее время единственным возможным способом идентификации личности поставщика услуг зачастую является запрос к зарубежной платформе, что сложно выполнить и осуществить на практике. Поэтому, если данные, необходимые для идентификации личности поставщика услуг по размещению и адреса сдаваемого или арендуемого имущества, уже доступны одному государственному органу в рамках его отчетности, то было бы разумно делиться этими данными по мере необходимости внутри страны, например, на основании конкретного запроса в рамках надзорной процедуры», - сказал Ярван.
Учитывая вышеизложенное, Министерство экономики и коммуникаций просит создать в Законе о налогообложении основу, позволяющую другим надзорным органам получать данные о личности поставщика услуг по размещению и адресе арендованного или сдающегося в аренду недвижимого имущества для надзорной деятельности.
По мнению Министерства, такая договоренность окажет положительное влияние на налоговую среду, но она также может оказать более широкое положительное влияние на исполнение других требований в секторе, если доступ к этим данным будет предоставлен другим надзорным органам, по крайней мере, частично и на основе потребностей.
В Европейском союзе в последние годы было введено несколько нормативов в области платформенной экономики, в первую очередь, директива об административном сотрудничестве в области налогообложения, в результате чего Налогово-таможенному департаменту стало легче получать обзор компаний, работающих на платформах. Если до сих пор соответствующая информация от платформ поступала в основном благодаря добровольным договоренностям, то в результате реализации директивы налоговый орган в дальнейшем будет получать эти данные в более полном объеме и регулярно.
Аналогичное предложение Министерство экономики внесло в Минфин летом 2022 года, но из-за нехватки временных ресурсов оно не было учтено при принятии директивы.