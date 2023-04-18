Государство намерено усилить контроль за услугами онлайн-платформ

«Например, в сфере услуг по краткосрочной аренде жилья, где предоставление услуг через платформы размещения очень распространено, органы, осуществляющие обычный государственный надзор, не имеют доступа к данным поставщиков краткосрочного размещения. Нынешний Закон о налогообложении, определяющий границы обнародования сведений, содержащих налоговую тайну, не разрешает такой обмен данными», - говорится в письме Ярвана в адрес Министерства финансов.

По словам министра, на практике органам, осуществляющим надзор за предоставлением услуг размещения, сложно идентифицировать лиц, предоставляющих услуги размещения на платформах, и, как следствие, проверить соответствие их деятельности. Информация о личности поставщика услуг размещения и адресе сдаваемого или арендуемого имущества помогла бы властям облегчить надзор и обеспечить более эффективное соблюдение отраслевых требований.

«В настоящее время единственным возможным способом идентификации личности поставщика услуг зачастую является запрос к зарубежной платформе, что сложно выполнить и осуществить на практике. Поэтому, если данные, необходимые для идентификации личности поставщика услуг по размещению и адреса сдаваемого или арендуемого имущества, уже доступны одному государственному органу в рамках его отчетности, то было бы разумно делиться этими данными по мере необходимости внутри страны, например, на основании конкретного запроса в рамках надзорной процедуры», - сказал Ярван.