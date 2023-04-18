Отключение от российской электросети: Литва упрекает Эстонию в медлительности

Литовские политики и чиновники, отвечающие за энергетику, попытаются использовать эти два шага, пытаясь убедить Латвию и Эстонию быстрее синхронизировать свои электросети с Западной Европой, но пока страна остается на этом поле в одиночку.

Что касается вопроса синхронизации, то статус-кво, установленный некоторое время назад, остается в силе –несмотря на уговоры Литвы завершить процесс в 2024 году, Латвия и Эстония хотят придерживаться ранее достигнутых договоренностей о присоединении к ЛЭП континентальной Европы в 2025 году.

Об этих разногласиях свидетельствует и тот факт, что Литва проведет испытание работы системы в изолированном режиме в субботу в одиночку. Латыши и эстонцы заявляют, что пока технически к этому не готовы.

Если испытание пройдет успешно, Литва рассматривает возможность воспользоваться возможностью, содержащейся в соглашении БРЭЛЛ, которое регулирует работу в подконтрольной Москве постсоветской энергосистеме, чтобы выйти из нее в феврале 2024 года. Если это не удастся, согласно положениям соглашения, Литва может сделать это в следующий раз только в 2025 году, что может помешать планам более ранней синхронизации, отмечают литовские должностные лица.

Рокас Масюлис, генеральный директор оператора литовской системы электропередачи Litgrid, подчеркнул, что отдельный тест Литвы, целью которого является убедиться, что электроэнергетическая система страны готова к испытаниям, был запланирован давно, поэтому, по его словам, решение соседей ничего не меняет.