Отключение от российской электросети: Литва упрекает Эстонию в медлительности

Если испытание изолированной работы электросистемы в Литве на этой неделе пройдет успешно, в следующем году страна может выйти из постсоветского соглашения БРЭЛЛ с Россией и Беларусью, пишет BNS.
Литовские политики и чиновники, отвечающие за энергетику, попытаются использовать эти два шага, пытаясь убедить Латвию и Эстонию быстрее синхронизировать свои электросети с Западной Европой, но пока страна остается на этом поле в одиночку.
Что касается вопроса синхронизации, то статус-кво, установленный некоторое время назад, остается в силе –несмотря на уговоры Литвы завершить процесс в 2024 году, Латвия и Эстония хотят придерживаться ранее достигнутых договоренностей о присоединении к ЛЭП континентальной Европы в 2025 году.
Об этих разногласиях свидетельствует и тот факт, что Литва проведет испытание работы системы в изолированном режиме в субботу в одиночку. Латыши и эстонцы заявляют, что пока технически к этому не готовы.
Если испытание пройдет успешно, Литва рассматривает возможность воспользоваться возможностью, содержащейся в соглашении БРЭЛЛ, которое регулирует работу в подконтрольной Москве постсоветской энергосистеме, чтобы выйти из нее в феврале 2024 года. Если это не удастся, согласно положениям соглашения, Литва может сделать это в следующий раз только в 2025 году, что может помешать планам более ранней синхронизации, отмечают литовские должностные лица.
Рокас Масюлис, генеральный директор оператора литовской системы электропередачи Litgrid, подчеркнул, что отдельный тест Литвы, целью которого является убедиться, что электроэнергетическая система страны готова к испытаниям, был запланирован давно, поэтому, по его словам, решение соседей ничего не меняет.
«Конечно, мы надеялись, что латыши и эстонцы присоединятся к нашему тесту и проведут (испытания – BNS) трех Балтийских стран – это было бы очень сильным политическим заявлением. Но латыши и эстонцы с этим не согласились. Поэтому на этот раз мы делаем это в одиночку», – сказал BNS Масюлис.
Латвийские и эстонские операторы систем передачи Elering и латвийская AST заявили BNS, что не присоединились к тесту в Литве, поскольку проекты и инфраструктура, необходимые для синхронизации, еще не завершены. По словам латвийского сетевого оператора, в настоящее время ожидается, что совместное испытание стран Балтии будет проведено в 2025 году.
Масюлис говорит, что испытания трех стран предварительно назначено на 2024 год, но допускает, что согласовать дату с соседями может и не получиться.
«Пока эта дата не будет окончательно согласована с ними, я не хотел бы делать какие-либо твердые заявления», – сказал руководитель Litgrid.
Сотрудник одного из литовских учреждений на условиях анонимности сообщил BNS, что, не участвуя в совместном испытании изолированной работы, латыши и эстонцы показывают, что они не поддерживают более быструю синхронизацию стран Балтии.
«Это не означает, что Литва с этим согласна, поэтому изолированная проверка проводится самостоятельно», – сказал собеседник.
Официальные лица Литвы подтверждают, что они рассмотрят возможность выхода из договора БРЭЛЛ, если испытание изолированной работы пройдет успешно.
Это соглашение, заключенное в феврале 2001 года, определяет, как Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе ОЭС/ЕЭС, или в так называемом кольце БРЭЛЛ, где частота электроэнергии централизованно регулируется из России.
Соглашение автоматически продлевается каждый год, если ни одна из подписавших сторон не сообщит о выходе из него до августа - полугода до окончания действия соглашения.
«Наше желание законно выйти из БРЭЛЛ, объявить об этом 8 августа этого года и выйти из БРЭЛЛ через полгода – в начале февраля. Есть одно окно, и я надеюсь, что это окно будет выбрано, после чего возможна десинхронизация и синхронизация с континентальной Европой», – заявил в минувшую пятницу министр энергетики Дайнюс Крейвис в телепередаче «Тема дня» национального теле-радиовещателя LRT
Масюлис подчеркнул, что выход Литвы из договора БРЭЛЛ будет политико-правовым шагом, не связанным с физическим «перерезанием» линий электропередач.
«Юридический выход из БРЭЛЛ – это отказ от соглашения с Россией и Беларусью. Но технически линии останутся соединенными – система работала бы как и раньше. Для отсоединения ЛЭП должна завершится к синхронизации с самой континентальной Европой, а синхронизация с континентальной Европой должна происходить вместе с латышами и эстонцами», – сказал он BNS.
Встречаясь на прошлой неделе с министром климата и энергетики Латвии, Крейвис выразил надежду, что страны Балтии совместно примут решение о выходе из соглашения БРЭЛЛ, и, по его словам, такая возможность может быть обеспечена положительными результатами проводимых в настоящее время технических технико-экономических исследований, которые, как ожидается, будут представлены в мае.