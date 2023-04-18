Хелле-Мооника Хельме ⟩ Налогоплательщик не должен оплачивать личного секретаря министра

Перед нами стоят серьезные задачи - следующее поколении учителей и переход на обучение на эстонском языке. Хелле-Мооника Хельме (EKRE) сомневается в решении Кристины Каллас нанять 19-летнего старшеклассника в качестве советника.
Это показывает, что мы больше ценим не жизненный опыт и образование, а активизм и энтузиазм. Я немного обеспокоена тем, какой сигнал это посылает современной молодежи? На данный момент это выглядит так: бегай за политиком, делай ему все, и тогда тебе гарантирована работа, где зарплата выше, чем у учителя, который до сих пор учит тебя в школе.
Зная специфику работы Министерства образования через Комиссию по культуре, я сомневаюсь, что советы, которые такой молодой человек собирается давать министру, соответствуют тем решениям, которые реально исходят от министерства. Ведь перед нами в настоящее время стоят серьезные задачи в организации нашей образовательной жизни – вопрос о следующем поколении учителей и переходе на эстоноязычное образование.
Кристина Каллас взяла к себе человека, который будет вести ее календарь и находиться рядом с ней 24 часа в сутки 7 дней в неделю, если это необходимо. Я возражаю против того, чтобы налогоплательщик оплачивал личного секретаря министра. Я не думаю, что это хорошо выглядит.
Я не знаю Даниэля Кыйва лично и не могу комментировать способности этого молодого человека, но я знаю о нем достаточно, чтобы понять, что пока его единственная карьерная вспышка - это 11 дней стоять перед Рийгикогу с плакатом «Маск сексуален» (Илон Маск - прим.ред.). Подняться с этого уровня до советника Министерства образования - это не лучшее направление, в котором должно двигаться наше общество.