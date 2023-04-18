Эксперт: в долгосрочной перспективе инфляция поглотит доходы государства

«Более быстрый рост цен в краткосрочной перспективе положительно скажется на налоговых поступлениях, потому что с повышением цен и ростом заработной платы улучшится поступление налогов в госказну в связи с ростом потребления и занятости», – написал экономист Банка Эстонии Лаури Пунга в банковском блоге.

Однако общий эффект от повышения цен, включая неприятные побочные эффекты для кошелька государства, проявится через несколько лет, поскольку со временем расходная часть государственного бюджета также адаптируется к более высокому уровню цен.

«Скорость корректировки расходов зависит, в том числе, от того, насколько широко в стране используется индексация», – сказал Пунга.

Индексация означает, что для поддержания покупательной способности пенсии, заработная плата или социальные пособия автоматически увеличиваются в соответствии с ростом уровня цен. В Эстонии, например, индексируются пенсии и зарплаты небольшого числа государственных служащих.

«Поскольку в Эстонии происходит индексация с годовым показателем, эффект быстрого роста цен в 2022 году начнет сказываться на расходах государства в основном с 2023 года, – пояснил Пунга. – Отчасти из-за этого в прошлом году мы также наблюдали удивительно небольшой дефицит бюджета Эстонии, но мы ожидаем резкого увеличения дефицита в этом году».

Пунга отмечает, что если быстрый рост цен будет продолжаться в течение более длительного периода времени и станет ожидаемым, это также отразится на более высокой цене ссудных денег, и, таким образом, благоприятное влияние повышения цен на долговое бремя государства снизится.

С другой стороны, анализ, основанный на историческом опыте МВФ, показывает, что увеличение государственных расходов сопровождалось ускорением роста цен.