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В Нарве формируется новая коалиция

BNS
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Обновленная Нарвская ратуша.
Обновленная Нарвская ратуша. Фото: Narva linnavalitsus

Центристская партия, «Ээсти 200» и Narva Tulevik образуют новую коалицию в Нарвском горсобрании и в среду подпишут коалиционное соглашение.

В состав будущей коалиции войдут 20 из 31 члена городского собрания Нарвы. Согласно заключаемому коалиционному соглашению, должность второго заместителя председателя Нарвского городского собрание принадлежит Narva Tulevik и на эту должность будет выдвинут глава фракции Вадим Орлов. На заседании совета в четверг запланированы выборы заместителя председателя совета.

Руководитель фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании и председатель горсобрания Татьяна Стольфат сообщила, что планирует немного изменить структуру городской управы. В проекте мэрия предлагает добавить в структуру чиновников, которые имеют отношение к деятельности в Ратуше.

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