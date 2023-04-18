В Нарве формируется новая коалиция

В состав будущей коалиции войдут 20 из 31 члена городского собрания Нарвы. Согласно заключаемому коалиционному соглашению, должность второго заместителя председателя Нарвского городского собрание принадлежит Narva Tulevik и на эту должность будет выдвинут глава фракции Вадим Орлов. На заседании совета в четверг запланированы выборы заместителя председателя совета.

Руководитель фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании и председатель горсобрания Татьяна Стольфат сообщила, что планирует немного изменить структуру городской управы. В проекте мэрия предлагает добавить в структуру чиновников, которые имеют отношение к деятельности в Ратуше.