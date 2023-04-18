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G7 ⟩ Российские активы будут блокировать до возмещения причиненного Украине ущерба

rus.postimees.ee
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30 января 2023 года 10-летняя Вероника посещает руины высотного дома в центре Бородянки, Украина, чтобы покормить трех уличных кошек. Пока кошки едят, Вероника смотрит на несколько зияющих дыр в кирпичах, где когда-то стояла ее спальня. «Там, на девятом этаже, где видна коричневая дверь, раньше была моя комната. У меня была большая кровать и много игрушек. У меня был телефон. Но бомба все испортила. Если подует ветер, мы иногда находим поблизости остатки наших вещей, - рассказала девочка сотрудникам ЮНИСЕФ. - Мы долго ждали, когда разминируют город, расчистят завалы и вытащат из руин тела погибших людей».
30 января 2023 года 10-летняя Вероника посещает руины высотного дома в центре Бородянки, Украина, чтобы покормить трех уличных кошек. Пока кошки едят, Вероника смотрит на несколько зияющих дыр в кирпичах, где когда-то стояла ее спальня. «Там, на девятом этаже, где видна коричневая дверь, раньше была моя комната. У меня была большая кровать и много игрушек. У меня был телефон. Но бомба все испортила. Если подует ветер, мы иногда находим поблизости остатки наших вещей, - рассказала девочка сотрудникам ЮНИСЕФ. - Мы долго ждали, когда разминируют город, расчистят завалы и вытащат из руин тела погибших людей». Фото: © UNICEF / UN0780457 / Filippov

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США будут блокировать российские активы не только до окончания войны Москвы с Киевом, но и до возмещения причиненного Украине ущерба. Об этом сказано в совместно заявлении глав МИД G7.

«Мы полны решимости, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся без движения до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», - сказано в совместном заявлении министров иностранных дел G7, которое размещено на сайте МИД Японии.

В этом же заявлении анонсировано дальнейшее ужесточение санкций против России и контроль над соблюдением уже принятых ограничений. Кроме того заявлено об усилении борьбы с теми, кто поставляет России оружие.

«Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в войне или понести серьезные расходы. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины», - гласит документ.

Валютные активы России, находящиеся вне юрисдикции Москвы, были заморожены вскоре после 24 февраля. В российском правительстве говорили об утрате контроля над половиной таких ресурсов – около 300 миллиардов долларов.

На этом фоне все больше до недавнего времени нейтральных к российским деньгам юрисдикций меняют свой подход.

Крупнейший банк Кипра - Bank Of Cyprus – стал уведомлять российских клиентов о закрытии их счетов. По данным Forbes у клиентов из РФ есть два месяца на перевод средств. Ранее инвестиционные счета россиян стал блокировать один из крупнейших банков в ОАЭ — Emirates NBD, а швейцарские банки UBS и Сredit Suisse известили своих российских клиентов, что их счета будут заблокированы, в случае продолжение уплаты налогов в России.

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