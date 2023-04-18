G7 ⟩ Российские активы будут блокировать до возмещения причиненного Украине ущерба

«Мы полны решимости, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами, что суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся без движения до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», - сказано в совместном заявлении министров иностранных дел G7, которое размещено на сайте МИД Японии.

В этом же заявлении анонсировано дальнейшее ужесточение санкций против России и контроль над соблюдением уже принятых ограничений. Кроме того заявлено об усилении борьбы с теми, кто поставляет России оружие.

«Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в войне или понести серьезные расходы. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставки оружия в Россию третьими сторонами и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины», - гласит документ.

Валютные активы России, находящиеся вне юрисдикции Москвы, были заморожены вскоре после 24 февраля. В российском правительстве говорили об утрате контроля над половиной таких ресурсов – около 300 миллиардов долларов.

На этом фоне все больше до недавнего времени нейтральных к российским деньгам юрисдикций меняют свой подход.