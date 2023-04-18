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Цены на жилье возглавили мартовский рост цен

BNS
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Цены на продукты питания были вторым по величине фактором годовой инфляции в марте после цен на жилье.
Цены на продукты питания были вторым по величине фактором годовой инфляции в марте после цен на жилье. Фото: Elmo Riig

Гармонизированный индекс потребительских цен в марте вырос за год почти на 15,6%. Рост цен был обусловлен ростом цен на жилье.

По данным Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен (THHI) в Эстонии в марте вырос за год почти на 15,6%, а за месяц на 0,7%.

Больше всего выросли за год на 28,6% расходы на жилье, на 24,4% повысились затраты на продукты питания и безалкогольные напитки. На 17,1%  выросли расходы на питание вне дома и на гостиницы и на 16,3% увеличились потребительские цены, связанные с расходами на домашнее хозяйство

Расходы на досуг выросли в марте за год на 15,1% и на одежду и обувь - на 13,7%.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 9,2% , на образование и детсады на 8,9% , на услуги здравоохранения на 8,8% и цены в сегменте связи - на 3,1%.

Цены на разнообразные не входящие в другие категории товары и услуги выросли в марте за год на 15,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен составляется на основе всех совершенных на территории Эстонии покупок, а индекс потребительских цен - на основе всех покупок, совершенных жителями Эстонии.

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