GPT чат уже учится в школах Эстонии. Точнее, учит. Точнее, подсказывает. Но ловкие учителя тоже учатся: его разоблачать. Хотя университетские преподаватели считают, что это полезный инструмент, который подталкивает к пересмотру системы образования в принципе – он учит думать и критически оценивать информацию.
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Школьников и студентов в Эстонии будут чаще спрашивать устно
Реформой образования занялся искусственный интеллект
По данным аналитиков образовательного портала Study, более половины студентов в разных странах используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы обмануть систему образования. Более четверти учителей по всему миру уже хотя бы раз уличали самых продвинутых учеников в жульничестве. «Мученики науки» идут ва-банк, потому что игра может стоить свеч: говорят, GPT-4 чисто теоретически позволяет ответить верно на более чем 90% вопросов и даже сдать американский экзамен на адвоката. Об эссе уже и речи не идет – любую тему искусственный интеллект щелкает, как орех, за считанные секунды.