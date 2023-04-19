Школьников и студентов в Эстонии будут чаще спрашивать устно

По данным аналитиков образовательного портала Study, более половины студентов в разных странах используют инструменты искусственного интеллекта (ИИ), чтобы обмануть систему образования. Более четверти учителей по всему миру уже хотя бы раз уличали самых продвинутых учеников в жульничестве. «Мученики науки» идут ва-банк, потому что игра может стоить свеч: говорят, GPT-4 чисто теоретически позволяет ответить верно на более чем 90% вопросов и даже сдать американский экзамен на адвоката. Об эссе уже и речи не идет – любую тему искусственный интеллект щелкает, как орех, за считанные секунды.