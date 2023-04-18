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Со дна моря планируется поднять важную часть парома «Эстония»

BNS
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Паром «Эстония».
Паром «Эстония». Фото: Ly Menov

Носовую аппарель парома «Эстония» планируется поднять со дна моря в начале лета, сообщил во вторник заместитель главы шведской комиссии по расследованию несчастных случаев (SHK) Йонас Бекстранд.

Носовой визир парома «Эстония», затонувшего в Балтийском море в 1994 году, был поднят вскоре после аварии, но носовая аппарель все еще находится на морском дне.

Шведское правительство выделило на его подъем 25 млн шведских крон.

На носовой аппарели есть повреждения, которые необходимо исследовать. По словам Бекстранда, нет оснований полагать, что поднятие аппарели изменит представление о кораблекрушении.

Паром «Эстония» затонул в сентябре 1994 года, погибли 852 человека.

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