Ратас планирует участвовать в выборах в Европейский парламент в следующем году

Лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью Postimees, что считает важным поддержать свою партию и будет баллотироваться на выборах в Европарламент в следующем году.
«Я не могу представить себе, что как председатель партии я не буду участвовать в выборах в Европейский парламент и не помогу партии. Это единственный способ поддержать партию и серьезно отнестись к этим выборам», - сказал Ратас.
Он отметил, что выборы в Европейский парламент могут стать своего рода протестом против действий нынешнего правительства. «Конечно, многое зависит от того, как правительство будет действовать дальше, но сегодня ясно, что люди говорят "нет ложным обещаниям" и "нет повышению налогов"», - сказал Ратас.
Ратас уже участвовал в выборах в Европейский парламент в 2011 и 2015 годах. Только выборы 2019 года были пропущены, так как в то время он был премьер-министром.
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