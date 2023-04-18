Ратас планирует участвовать в выборах в Европейский парламент в следующем году

«Я не могу представить себе, что как председатель партии я не буду участвовать в выборах в Европейский парламент и не помогу партии. Это единственный способ поддержать партию и серьезно отнестись к этим выборам», - сказал Ратас.

Он отметил, что выборы в Европейский парламент могут стать своего рода протестом против действий нынешнего правительства. «Конечно, многое зависит от того, как правительство будет действовать дальше, но сегодня ясно, что люди говорят "нет ложным обещаниям" и "нет повышению налогов"», - сказал Ратас.