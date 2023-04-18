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Ратас планирует участвовать в выборах в Европейский парламент в следующем году

Маргус Мартин
, журналист
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter

Лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью Postimees, что считает важным поддержать свою партию и будет баллотироваться на выборах в Европарламент в следующем году.

«Я не могу представить себе, что как председатель партии я не буду участвовать в выборах в Европейский парламент и не помогу партии. Это единственный способ поддержать партию и серьезно отнестись к этим выборам», - сказал Ратас.

Он отметил, что выборы в Европейский парламент могут стать своего рода протестом против действий нынешнего правительства. «Конечно, многое зависит от того, как правительство будет действовать дальше, но сегодня ясно, что люди говорят "нет ложным обещаниям" и "нет повышению налогов"», - сказал Ратас.

Ратас уже участвовал в выборах в Европейский парламент в 2011 и 2015 годах. Только выборы 2019 года были пропущены, так как в то время он был премьер-министром.

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