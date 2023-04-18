Постоянные комиссии Рийгикогу избрали председателей

Председателем комиссии по окружающей среде стал Тармо Тамм, а заместителем председателя Андрес Метсоя.

Председателем комиссии по культуре стал Хельо Пикхоф, а заместителем председателя Тынис Лукас.

Председателем комиссии по сельской жизни стал Урмас Круузе, а заместителем председателя - Рене Кокк.

Председателем конституционной комиссии стал Игорь Таро, а заместителем председателя Яак Валге.

Председателем финансовой комиссии стал Аннели Аккерманн, а заместителем председателя Яак Ааб.

Председателем комиссии по гособороне стал Калев Стойческу, а заместителем председателя Лео Куннас.

Председателем комиссии по социальным делам стал Энне Пиллак, а заместителем председателя Рийна Солман.

Председателем комиссии по экономике стал Прийт Ломп, а заместителем председателя Лаури Лаатс.

Председателем комиссии по зарубежным делам стал Марко Михкельсон, а заместителем председателя Хенн Пыллуаас.

Председателем правовой комиссии стал Эдуард Одинец, заместителем председателя Анастасия Коваленко-Кылварт.

Комиссия по делам Европейского союза - единственная из постоянных комиссий Рийгикогу, руководители которой еще не избраны. Согласно коалиционному соглашению, должность председателя комитета должна принадлежать «Ээсти 200». Эту должность должна получить Лийса-Ли Пакоста.