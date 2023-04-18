На состоявшихся во вторник заседаниях постоянные комиссии Рийгикогу избрали председателей и заместителей председателей.
Председателем комиссии по окружающей среде стал Тармо Тамм, а заместителем председателя Андрес Метсоя.
Председателем комиссии по культуре стал Хельо Пикхоф, а заместителем председателя Тынис Лукас.
Председателем комиссии по сельской жизни стал Урмас Круузе, а заместителем председателя - Рене Кокк.
Председателем конституционной комиссии стал Игорь Таро, а заместителем председателя Яак Валге.
Председателем финансовой комиссии стал Аннели Аккерманн, а заместителем председателя Яак Ааб.
Председателем комиссии по гособороне стал Калев Стойческу, а заместителем председателя Лео Куннас.
Председателем комиссии по социальным делам стал Энне Пиллак, а заместителем председателя Рийна Солман.
Председателем комиссии по экономике стал Прийт Ломп, а заместителем председателя Лаури Лаатс.
Председателем комиссии по зарубежным делам стал Марко Михкельсон, а заместителем председателя Хенн Пыллуаас.
Председателем правовой комиссии стал Эдуард Одинец, заместителем председателя Анастасия Коваленко-Кылварт.
Комиссия по делам Европейского союза - единственная из постоянных комиссий Рийгикогу, руководители которой еще не избраны. Согласно коалиционному соглашению, должность председателя комитета должна принадлежать «Ээсти 200». Эту должность должна получить Лийса-Ли Пакоста.
Также не утверждены председатели и заместители председателей трех специальных комиссий - специальной комиссии по борьбе с коррупцией, специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом и специальной комиссии по надзору за органами безопасности. Согласно коалиционному соглашению, должность председателя комиссии по надзору за органами безопасности принадлежит Партии реформ, а также должности заместителя председателя специальной комиссии по борьбе с коррупцией и заместителя председателя специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом зарезервированы за Партией реформ в соответствии с соглашением.