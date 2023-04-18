«Новости в 7» за 18 апреля: подготовка к переходу на эстонский язык обучения набирает обороты, водород — будущее энергетики, как стать звездой фитнес-бикини и ориентирование по вторникам

Сегодня в выпуске:

- Как отечественная сфера образования готовится к переходу на эстоноязычное обучение и найдутся ли учителя для активно строящихся на северо-востоке гимназий? Разбирался наш корреспондент в регионе.

- Коротко по стране: об обнаружении крупнейшей плантации конопли и высоком уровне пожароопасности.

- Сегодня в Таллинне был подписан меморандум о создании высокотехнологичного консорциума Водородной Долины, эстонского аналога калифорнийской кремниевой долины. Все подробности - в материале нашей съемочной группы.

- Категория бодибилдинга фитнес-бикини стремительно продолжает набирать популярность в Эстонии, привлекая все больше людей. Как стать фитнес-моделью и что для этого нужно - в материале нашего корреспондента.

- Международная панорама: о новых столкновениях с полицией во Франции, почему жители Европы начали строить дома по старинным технологиям и за какую сумму продадут в Цюрихе скелет тираннозавра.

- 2023-й год объявлен в нашей стране Годом движения. Если вы хотите начать более активный образ жизни и при этом насладиться видами природы в окрестностях столицы, то добро пожаловать на спортивное ориентирование по вторникам!