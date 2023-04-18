Исследование: более половины опрошенных готовы сменить привычный магазин, если в другом месте будут лучшие предложения

Например, омнибусный опрос NielsenIQ, проведенный в странах Балтии в феврале, показал, что пандемия, война в Украине и высокая инфляция заставили потребителей изменить свое поведение: более половины опрошенных готовы сменить привычный магазин, если в другом месте будут лучшие предложения. Год назад так поступили чуть более 20%. Более 60% также готовы изменить свои предпочтения в отношении брендов в поисках более дешевых альтернатив. В ассортименте торговых сетей растет доля продукции под собственной торговой маркой, показал опрос.

«Более 90% эстонских потребителей подтвердили, что их покупательские привычки и потребление изменились за последний год, а 74% подтвердили, что их потребности изменились за последние пару лет. Треть потребителей стали тратить больше времени на поиск лучших предложений, чем год назад», - сказал на конференции Эрленд Виллемс.

В случае дальнейшего роста цен 52% эстонских потребителей готовы сократить или прекратить покупку шоколада и печенья, 42% - соленых закусок, 40% - напитков и 39% - свежего мяса и рыбы. Для продуктов, от которых невозможно полностью отказаться, более 50% эстонских потребителей готовы выбрать более дешевую марку, например, корм для домашних животных, моющие средства, товары для дома и туалетную бумагу.