Польша начала строить самое современное заграждение на границе с Россией

«Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет полный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией», - заявил министр.

Всего на 199-километровом сухопутном участке польско-российской границы будут установлены три тысячи камер, сообщили в пограничной службе Польши. Первые земляные работы начались 18 апреля у погранпункта «Безледы». Строительство собираются завершить менее чем за полгода, к 30 сентября.

Dziś rano ruszyła instalacja bariery elektronicznej na granicy z obwodem kaliningradzkim💪

Bariera za zostać ukończona do 30 września br. i obejmie całą lądową granicę z Federacją Rosyjską🇷🇺(o długości 199 km).

Wykonawca jest firma TELBUD S.A.#WarmińskoMazurskiOSG #granica🇵🇱🇷🇺 pic.twitter.com/mIgAJ85F09 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 18, 2023

Строительные работы проводит компания Telbud, с которой погранслужба заключила контракт в декабре. Стоимость работ оценили в 373 миллиона злотых (почти 81 миллион евро).

О планах построить стену на границе с Россией власти Польши объявили в феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Как пишет РИА Новости, польские военные уже построили на границе с Россией заграждение из трех рядов колючей проволоки. Также Польша установила на границе противотанковые ежи.