Его жизни может угрожать опасность ⟩ Полиция ищет 39-летнего Павла, пропавшего в Ласнамяэ

Последний раз Павла видели в понедельник, 17 апреля, в районе улицы Паэ в Ласнамяэ, с тех пор он не возвращался домой и не выходил на связь.
Полиция связалась с его родственниками и проверила различные возможные места, но не смогла обнаружить Павла, и есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
К среде, 19 апреля, полиция установила, что 17 апреля в два часа дня он покинул Ласнамяэ, далее передвигался на различном общественном транспорте и в 16.51 в Кадриорге сел в трамвай номер 1. Куда он направился дальше, неизвестно.
Рост Павла 190 см, у него темные волосы и крепкое телосложение. Он может быть одет в темную куртку, синие брюки и черную шапку и предпочитает передвигаться на общественном транспорте.
Полиция просит всех, кто может знать о местонахождении Павла, позвонить по номеру 112.