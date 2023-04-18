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Его жизни может угрожать опасность ⟩ Полиция ищет 39-летнего Павла, пропавшего в Ласнамяэ

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rus.postimees.ee
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего Павла.
Полиция просит помощи в поисках пропавшего Павла. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Последний раз Павла видели в понедельник, 17 апреля, в районе улицы Паэ в Ласнамяэ, с тех пор он не возвращался домой и не выходил на связь.

Полиция связалась с его родственниками и проверила различные возможные места, но не смогла обнаружить Павла, и есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

К среде, 19 апреля, полиция установила, что 17 апреля в два часа дня он покинул Ласнамяэ, далее передвигался на различном общественном транспорте и в 16.51 в Кадриорге сел в трамвай номер 1. Куда он направился дальше, неизвестно. 

Так Павел был одет 17 сентября. 
Так Павел был одет 17 сентября. Фото: PPA

Рост Павла 190 см, у него темные волосы и крепкое телосложение. Он может быть одет в темную куртку, синие брюки и черную шапку и предпочитает передвигаться на общественном транспорте.

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Павла.
Полиция просит помощи в поисках пропавшего Павла. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит всех, кто может знать о местонахождении Павла, позвонить по номеру 112.

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