Его жизни может угрожать опасность ⟩ Полиция ищет 39-летнего Павла, пропавшего в Ласнамяэ

Полиция связалась с его родственниками и проверила различные возможные места, но не смогла обнаружить Павла, и есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

К среде, 19 апреля, полиция установила, что 17 апреля в два часа дня он покинул Ласнамяэ, далее передвигался на различном общественном транспорте и в 16.51 в Кадриорге сел в трамвай номер 1. Куда он направился дальше, неизвестно.

Так Павел был одет 17 сентября. Фото: PPA

Рост Павла 190 см, у него темные волосы и крепкое телосложение. Он может быть одет в темную куртку, синие брюки и черную шапку и предпочитает передвигаться на общественном транспорте.

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Павла. Фото: Politsei- ja piirivalveamet