Жизнь и здоровье могут быть в опасности ⟩ Полиция разыскивает 39-летнего Павла, пропавшего в Ласнамяэ

Полиция связалась с его родственниками и проверила различные возможные места, но не смогла обнаружить Павла, и есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Полиция просит помощи в поисках пропавшего Павла. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Рост Павла 190 см, у него темные волосы и крепкое телосложение. Он может быть одет в темную куртку, синие брюки и черную шапку и предпочитает передвигаться на общественном транспорте.