Последний раз Павла видели вчера около 15:30 в районе улицы Паэ в Ласнамяэ, с тех пор он не возвращался домой и не выходил на связь.
Жизнь и здоровье могут быть в опасности ⟩ Полиция разыскивает 39-летнего Павла, пропавшего в Ласнамяэ
Полиция связалась с его родственниками и проверила различные возможные места, но не смогла обнаружить Павла, и есть основания полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Рост Павла 190 см, у него темные волосы и крепкое телосложение. Он может быть одет в темную куртку, синие брюки и черную шапку и предпочитает передвигаться на общественном транспорте.
Полиция просит всех, кто может знать о местонахождении Павла, позвонить по номеру 112.