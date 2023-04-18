Международное рейтинговое агентство: бюджетные планы Эстонии недостаточны для стабилизации долговой нагрузки

Несколько лет роста текущих расходов увеличили дефицит бюджета Эстонии и ухудшили экономические перспективы, сообщило Fitch. Последние бюджетные прогнозы Министерства финансов, опубликованные 6 апреля, которые включают бюджетные меры на 2023 год и обновленные макроэкономические прогнозы, указывают на значительное увеличение дефицита в течение следующих пяти лет в среднем до 4,2% от валового внутреннего продукта (ВВП). По данным рейтингового агентства, это противоречит в целом сбалансированному положению бюджета Эстонии в годы, предшествовавшие пандемии.

Более широкий дефицит в основном отражает продолжающееся влияние значительного увеличения текущих расходов, включая ряд исключительных повышений пенсий и увеличение финансируемых государством зарплат в приоритетных областях. Расходы также увеличиваются за счет роста расходов на обслуживание долга, при этом Министерство финансов прогнозирует увеличение расходов на выплату процентов до 1% ВВП к 2027 году по сравнению с 0,1% до пандемии.

Хотя новая коалиция предусматривает повышение НДС на 2 процентных пункта до 22% в 2024 году, отмену некоторых льгот по НДС и введение нового налога на автомобили, Fitch не считает, что этого будет достаточно для стабилизации долга.

Базовые прогнозы Fitch, которые предполагают немного лучшие экономические и бюджетные результаты, чем обновленные прогнозы Министерства финансов, показывают рост долга до 31,5% ВВП к 2027 году. Даже если цель по снижению дефицита до 3% ВВП в 2024 году, объявленная новым министром финансов Мартом Вырклаевом, будет выполнена, государственный долг все равно вырастет до 28,7%, тогда как до пандемии он составлял всего 8,5%.

Хотя отношение государственного долга к ВВП остается значительно ниже медианного показателя АА, составляющего 48,4% в 2022 году, рейтинговое агентство отметило, что низкий уровень долга государственного сектора дает небольшой и открытой экономике, такой как Эстония, значительные бюджетное пространство для противостояния потрясениям.