Европейский парламент принял законодательные акты для достижения климатической цели

Парламент одобрил соглашения, достигнутые с государствами-членами ЕС в конце 2022 года, по ряду ключевых законодательных актов в пакете «Цель 55», направленных на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, в соответствии с Европейским планом действий по климату.

Реформа Системы торговли квотами на выбросы (ETS) была принята 413 голосами против 167 при 57 воздержавшихся. Она повысит климатическую направленность схемы, поскольку сектора ETS должны будут сократить выбросы парниковых газов на 62% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Также отменяется бесплатное распределение квот для предприятий в период с 2026 по 2034 год и создается новая ETS II для автомобильного транспорта и зданий, с целью взимания платы за выбросы в этих секторах с 2027 или 2028 года, когда цены на энергию будут исключительно высокими.

Парламент также проголосовал за включение морского сектора в ETS и согласился внести изменения в авиационную часть ETS. Это позволит постепенно отменить бесплатные квоты на выбросы для авиационного сектора к 2026 году и будет способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.