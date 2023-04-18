Европейский парламент принял законодательные акты для достижения климатической цели

Европейский парламент принял во вторник ключевые законодательные акты для достижения климатической цели.
Парламент одобрил соглашения, достигнутые с государствами-членами ЕС в конце 2022 года, по ряду ключевых законодательных актов в пакете «Цель 55», направленных на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, в соответствии с Европейским планом действий по климату.
Реформа Системы торговли квотами на выбросы (ETS) была принята 413 голосами против 167 при 57 воздержавшихся. Она повысит климатическую направленность схемы, поскольку сектора ETS должны будут сократить выбросы парниковых газов на 62% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.
Также отменяется бесплатное распределение квот для предприятий в период с 2026 по 2034 год и создается новая ETS II для автомобильного транспорта и зданий, с целью взимания платы за выбросы в этих секторах с 2027 или 2028 года, когда цены на энергию будут исключительно высокими.
Парламент также проголосовал за включение морского сектора в ETS и согласился внести изменения в авиационную часть ETS. Это позволит постепенно отменить бесплатные квоты на выбросы для авиационного сектора к 2026 году и будет способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.
Парламент принял правила для нового механизма корректировки углеродных бонусов на границе ЕС (CBAM). CBAM призван мотивировать страны, не входящие в ЕС, повышать свои климатические цели. Он также должен гарантировать, что перенос производства из ЕС в страны с менее строгой экологической политикой не подорвет усилия ЕС и глобальные усилия по защите климата.
CBAM охватывает железо, сталь, цемент, алюминий, удобрения, электроэнергию, водород и, при определенных условиях, косвенные выбросы. Импортеры этих товаров должны будут оплачивать разницу между ценой CO2 в стране-производителе и ценой углеродных квот ЕС.
CBAM будет вводиться поэтапно в период с 2026 по 2034 год, в том же темпе, что и поэтапная отмена бесплатных квот на выбросы ETS.
521 голосом против 75 при 43 воздержавшихся было принято соглашение с государствами-членами о создании в 2026 году Социального фонда ЕС для климатических действий с целью обеспечения справедливого и социально инклюзивного климатического перехода. Он будет предназначен для уязвимых домохозяйств, микропредприятий и пользователей транспорта, которые особенно страдают от неспособности покупать энергию и бедности в плане мобильности. После полного развертывания средств Социальный фонд для действий в области климата будет финансироваться на сумму до 65 миллиардов евро за счет продажи квот ETS II. Это будет дополнено 25-процентным государственным финансированием.
Теперь законодательные акты должны быть официально утверждены Советом. Затем они будет опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза и вступит в силу через 20 дней после публикации.