Украинское зерно будут перевозить через Польшу под конвоем

Киев и Варшава достигли компромисса в конфликте из-за сбыта на польском рынке украинского зерна по ценам, более доступным, чем у местных производителей. Это следует из заявления министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, сделанного во вторник, 18 апреля, после встречи с министром сельского хозяйства Украины Николаем Сольским и другими представителями украинского правительства.

«Мы успешно завершили переговоры с украинской стороной относительно транзита продукции из Украины через Польшу», - приводит его слова агентство dpa. Как пояснил Телус, любая перевозка украинского зерна через Польшу транзитом теперь будет осуществляться под конвоем. Кроме того, система наблюдения, которая в настоящее время используется, в частности, для контроля за транзитной перевозкой отходов и топлива, будет также задействована для мониторинга перевозок зерновых из Украины, добавил Телус.

Также грузы с украинским зерном, следующие транзитом через Польшу, будут снабжаться пломбами с GPS.

В свою очередь министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда сообщил, что транзит украинского зерна через его страну возобновится в полночь 21 апреля.

Minister @MRiTGOVPL @waldemar_buda: Uruchomimy przejazd przez Polskę tych towarów, które są na załączniku do rozporządzenia od północy w piątek. Ten czas jest potrzebny na wydanie 2 rozporządzeń MF i MRiT, w tym aktualizacji mojego rozporządzenia. Wprowadzimy plomby elektroniczne… pic.twitter.com/bkEfWySQEs — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 18, 2023